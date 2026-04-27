El municipio impulsa una nueva moratoria para regularizar deudas en Esquel

La propuesta contempla la posibilidad de adherirse desde la promulgación de la ordenanza y hasta el 31 de julio de 2026, e incluye todas aquellas deudas vencidas al 31 de marzo de 2026, correspondientes a tributos municipales y multas.

En ese marco, el proyecto prevé importantes beneficios para quienes decidan regularizar su situación, mediante la condonación de intereses resarcitorios y punitorios, de acuerdo a la modalidad de pago elegida: Pago contado: 60% de quita de intereses; de 1 a 12 cuotas: 50% de quita y hasta 18 cuotas: 40% de quita.

Desde el Ejecutivo Municipal se remarcó que esta iniciativa busca acompañar a los vecinos y al sector comercial, brindando herramientas concretas que permitan saldar sus deudas en un contexto económico complejo.

Asimismo, se destacó que el municipio promueve este tipo de políticas con una mirada cercana y accesible, al generar estas instancias que faciliten el cumplimiento voluntario, priorizando el diálogo y la posibilidad de regularización por sobre medidas restrictivas.





