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27 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

El municipio impulsa una nueva moratoria para regularizar deudas en Esquel

La iniciativa impulsada por el intendente Matías Taccetta busca brindar facilidades de pago a vecinos y comerciantes. Incluye descuentos de hasta el 60 por ciento en intereses.
Por Redacción Red43

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La propuesta contempla la posibilidad de adherirse desde la promulgación de la ordenanza y hasta el 31 de julio de 2026, e incluye todas aquellas deudas vencidas al 31 de marzo de 2026, correspondientes a tributos municipales y multas.

 

En ese marco, el proyecto prevé importantes beneficios para quienes decidan regularizar su situación, mediante la condonación de intereses resarcitorios y punitorios, de acuerdo a la modalidad de pago elegida: Pago contado: 60% de quita de intereses; de 1 a 12 cuotas: 50% de quita y hasta 18 cuotas: 40% de quita.

 

Desde el Ejecutivo Municipal se remarcó que esta iniciativa busca acompañar a los vecinos y al sector comercial, brindando herramientas concretas que permitan saldar sus deudas en un contexto económico complejo.

 

Asimismo, se destacó que el municipio promueve este tipo de políticas con una mirada cercana y accesible, al generar estas instancias que faciliten el cumplimiento voluntario, priorizando el diálogo y la posibilidad de regularización por sobre medidas restrictivas.


 

 

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