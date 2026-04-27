Pago de salarios estatales en Chubut y Río Negro: Cuándo cobran en mayo

El pago de salarios estatales en Río Negro y Chubut ya tiene fechas definidas para el inicio de mayo, con esquemas distintos en cada provincia. Mientras Río Negro concentrará los depósitos en una sola jornada el viernes 1 de mayo, Chubut lo hará el lunes 4, primer día hábil del mes.

Río Negro: pago unificado con aumento

En el caso de Río Negro, el Gobierno provincial informó que los salarios correspondientes al mes se depositarán el 1 de mayo para la totalidad de la administración pública.

El esquema incluye a personal de Salud (con guardias y horas extras), Policía, Servicio Penitenciario, docentes y porteros, trabajadores comprendidos en la Ley 1.844, Vialidad Rionegrina, pensiones de Bomberos Voluntarios, además de los poderes Legislativo y Judicial y organismos de control.

En esta liquidación se aplicará un incremento del 5,65%, correspondiente a la variación del índice de precios al consumidor del bimestre febrero-marzo. A esto se suma el pago de una segunda cuota de indumentaria de $125.000, que completa el esquema previsto para ese concepto.

Chubut: depósito el primer día hábil

En Chubut, el esquema del pago de salarios estatales en Chubut contempla el depósito de los haberes correspondientes a abril el lunes 4 de mayo, primer día hábil del mes. La medida alcanza tanto a trabajadores en actividad como a jubilados y pensionados de la administración pública provincial.

Según precisó el Ministerio de Economía, los fondos estarán disponibles para su cobro a partir del martes 5 de mayo, a través de la red de cajeros automáticos y por ventanilla en el Banco del Chubut.

El pago de salarios de este mes implicará una erogación total de $152.494.000.000

O.P.