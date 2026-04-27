Enfermero a juicio por robo de morfina

La investigación, llevada adelante por el fiscal Fidel González y el funcionario Julián Forti, se originó tras una denuncia del Jefe del Servicio de Guardia del hospital local. Según la acusación, los hechos ocurrieron entre diciembre de 2024 y enero de 2025, detectándose el faltante de la medicación en una caja de seguridad del pasillo principal de la guardia.

Debido a la desaparición previa de medicamentos, la institución había reforzado los controles con la instalación de cámaras de seguridad y protocolos estrictos para el retiro de sustancias. Estas imágenes resultaron clave para que la Fiscalía identificara al sospechoso, quien se desempeñaba como funcionario público en el nosocomio.

Dada la condición de empleado estatal del imputado, el juicio será bajo una modalidad mixta, con un tribunal compuesto por tres jueces técnicos y dos ciudadanos populares. Actualmente se aguarda la designación de los magistrados y la fecha de inicio del debate oral y público.

E.B.W.