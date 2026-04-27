Taccetta expondrá el modelo de inversiones turísticas de Esquel en un congreso nacional

La presentación del mandatario municipal está prevista para el próximo jueves 7 de mayo, en el marco de un encuentro que reunirá a referentes del turismo y la gestión pública de distintos puntos del país para abordar herramientas legislativas orientadas al desarrollo del sector turístico.

La invitación a Taccetta fue realizada por el intendente de Villa de Merlo, Leonardo Rodríguez; el ministro de Turismo y Cultura de la provincia de San Luis, Juan Álvarez Pinto; y el presidente de la Red Federal de Turismo, Pablo Sgubini.

Durante su exposición, el intendente compartirá la experiencia de Esquel en la implementación de la ordenanza de promoción de inversiones turísticas, una normativa que se consolidó como pionera y modelo en toda la provincia del Chubut. A partir de sus resultados y del impacto positivo generado en la ciudad, la iniciativa sirvió como base para la posterior creación de una ley provincial de promoción a las inversiones.

Desde su puesta en vigencia, la ordenanza impulsada por la gestión municipal permitió la llegada de nuevas inversiones al destino, fortaleciendo la oferta turística y generando oportunidades de crecimiento económico y empleo para la comunidad.

Al respecto, Taccetta expresó: “Quiero agradecer la invitación a participar de este congreso, que es un espacio muy importante para compartir experiencias y seguir fortaleciendo el desarrollo turístico a nivel nacional. Para nosotros es un orgullo poder contar lo que estamos haciendo en Esquel”.

Asimismo, el intendente destacó el impacto concreto de la normativa: “Esta ordenanza ha generado resultados reales, con inversiones que hoy ya se están materializando y que implican nuevas oportunidades laborales para nuestros vecinos. Un ejemplo claro es el desarrollo del Hotel Carao, que por sí solo ha generado más de 100 puestos de trabajo”.

En ese sentido, remarcó que “este tipo de herramientas no solo promueven el crecimiento del destino, sino que también mejoran la calidad de vida de la comunidad, impulsando el empleo y el movimiento económico local”.

El modelo desarrollado en Esquel despertó el interés de diversas ciudades del país, cuyos equipos técnicos y autoridades se interiorizaron sobre su funcionamiento con el objetivo de analizar su implementación en sus respectivas localidades.

La participación de Taccetta en este congreso representa un nuevo reconocimiento al trabajo que viene realizando la Municipalidad de Esquel en materia de desarrollo turístico, posicionando a la ciudad como referente en políticas públicas vinculadas al impulso de inversiones y la consolidación del destino.





