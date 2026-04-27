Tres detenidos por el ataque a un joven de 21 años en Esquel

La subjefa de la Unidad Regional Esquel, Carolina Pauli, brindó detalles sobre el violento hecho ocurrido durante la madrugada del viernes en el barrio Ceferino, que dejó a un joven de 21 años gravemente herido y derivó en la detención de tres hombres.

“El día viernes 24, a las 6 de la mañana, se tuvo que tomar intervención a raíz de un llamado telefónico que daba cuenta de una persona que se encontraba en la vía pública allí en el barrio Ceferino, calle Perito Moreno y pasaje Chubut”, explicó.

Al llegar al lugar, el personal policial constató que la víctima presentaba múltiples lesiones de gravedad. “La persona presentaba varios golpes en su cuerpo y algunas heridas de arma blanca”, indicó Pauli, y agregó que, tras la llegada del personal de salud, fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal, donde debió ser intervenido quirúrgicamente.

A partir de allí se inició una intensa investigación con intervención de Policía Científica y de la División Policial de Investigaciones. Como resultado de las tareas investigativas y testimonios recabados, el domingo por la mañana se realizó un allanamiento en el que fueron detenidos dos hermanos mayores de edad.

“El día domingo en horas de la mañana se llevó a cabo un allanamiento donde se produjo la detención de dos masculinos hermanos mayores de edad”, confirmó Pauli.

Ambos quedaron detenidos por tentativa de homicidio debido a la gravedad del ataque. “Ellos quedaron detenidos en averiguación del delito de tentativa de homicidio porque la gravedad de las lesiones dejan a este joven de 21 años aún internado con dos intervenciones quirúrgicas”, explicó.

Pauli confirmó además que la víctima sigue en estado delicado. “Hasta el momento continúa en estado crítico y está internado con asistencia mecánica respiratoria”, sostuvo.

Durante la tarde del mismo domingo se concretó un segundo allanamiento que permitió la detención de un tercer sospechoso. “También se llevó un segundo allanamiento donde se produjo la detención de un tercer masculino, 25 años de edad, también vinculado con el hecho que se investiga”, detalló.

Actualmente, los tres acusados permanecen detenidos a la espera de la audiencia de control de detención que deberá fijar el Ministerio Público Fiscal junto al tribunal.

R.G.