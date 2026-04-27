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Por Redacción Red43

Prepizzas solidarias: el Barrio 28 de Junio busca fondos para un viaje de adultos mayores

Con la venta de prepizzas, la sede vecinal busca costear un viaje a Sierra Colorada para compartir una jornada recreativa el próximo 9 de mayo.
Por Redacción Red43

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La Sede Vecinal del Barrio 28 de Junio lanzó una nueva iniciativa solidaria con el objetivo de continuar acompañando a los adultos mayores de su comunidad. El propósito central de esta campaña es generar espacios de encuentro que permitan fortalecer los lazos entre los vecinos.

 

Para concretar este proyecto, el equipo de la sede se encuentra vendiendo prepizzas a un valor de 3000 pesos cada una. Todo lo recaudado será destinado a financiar un viaje a la localidad de Sierra Colorada, programado para el próximo 9 de mayo, donde los adultos mayores podrán disfrutar de un almuerzo compartido, música y juegos.

 

Quienes deseen colaborar con esta causa pueden encargar sus prepizzas comunicándose con la sede del barrio. La entrega de los pedidos se realizará este jueves 30 de abril, en el horario de 18 a 20 horas, directamente en las instalaciones de la sede vecinal.




M.G

 

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