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Por Redacción Red43

"Bosque nativo que resiste": nueva charla sobre el cipresal de Laguna La Zeta

El Centro Cultural Melipal será sede de la segunda edición del ciclo de charlas dedicado a la Reserva Natural Urbana. La invitación es abierta a toda la comunidad.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel invita a la comunidad a participar de una nueva jornada de concientización ambiental. Se trata de la segunda edición del ciclo de charlas dedicado a la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta, un espacio clave para el entorno natural de nuestra ciudad.

 

El encuentro lleva como título "Bosque nativo que resiste" y se centrará específicamente en la historia y la conservación del cipresal de la laguna. El objetivo principal de esta propuesta es que los vecinos puedan conocer y valorar más profundamente este ecosistema, que es uno de los más valiosos de la región.

 

La cita tendrá lugar el próximo miércoles 29 de abril en las instalaciones del Centro Cultural Esquel Melipal. El horario previsto para el desarrollo de la actividad es de 17 a 19 horas, extendiéndose durante dos horas para abordar las temáticas propuestas.

 

Este evento es de carácter abierto a todo el público. Aquellos interesados en asistir deben realizar una inscripción previa para poder participar. El registro se puede completar a través de un formulario digital, al cual se accede fácilmente mediante el código QR difundido en la convocatoria oficial.


 

 



M.G

 

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