Esquel lanza la 31° edición de la "Trepada a La Hoya"

Maciel destacó la importancia histórica de la competencia, y subrayó el desafío que implica sostener una tradición tan arraigada en la comunidad. Además, explicó que en esta edición se decidió adelantar la fecha a abril para integrarse mejor al calendario regional de carreras y evitar condiciones climáticas más extremas que suelen registrarse en mayo. “Buscamos que los atletas puedan participar sin superposición de fechas y en un clima más favorable, aunque sabemos que en esta época puede pasar de todo”, señaló.

La prueba principal se disputará el domingo 19 de abril, con largada desde la Municipalidad de Esquel a las 10:30 horas. Habrá una largada simbólica en el centro, mientras que la competencia efectiva comenzará en el tramo de subida hacia Yrigoyen. Desde allí, los corredores avanzarán hacia la Laguna La Zeta, atravesando distintos sectores de montaña, miradores y senderos hasta llegar al refugio del Club Andino Esquel, en el complejo de La Hoya.

El director de la carrera, Gonzalo Guereña, explicó que el circuito será muy similar al del año pasado, aunque con algunos ajustes por seguridad. Entre las modificaciones, se eliminó un tramo técnico conocido por su dificultad y se incorporó un recorrido que bordea la laguna y mejora la transitabilidad general. También se evitarán sectores complejos utilizados en ediciones anteriores, priorizando un trazado exigente pero más seguro para todos los participantes.

Por su parte, el coordinador de eventos deportivos, Diego Galmes, detalló que la competencia contará con modalidades competitivas y promocionales. La categoría principal largará desde el centro de la ciudad, mientras que la promocional lo hará desde la Glorieta de la Laguna La Zeta. Ambas se desarrollarán en simultáneo, y durante el recorrido se irán incorporando las categorías infantiles, con distancias adaptadas para que niños y jóvenes también puedan ser parte de la experiencia.

En ese sentido, uno de los ejes destacados de la organización es la participación de los más chicos. El sábado 18 de abril, en el centro de Esquel, se realizará una prueba destinada a niños, coincidiendo con la acreditación de los corredores. Esta propuesta busca fomentar el deporte desde edades tempranas y consolidar el carácter familiar y comunitario del evento.

La organización contará con el acompañamiento del Gobierno provincial, Chubut Deportes, el Club Andino Esquel —que ofrecerá su refugio con alimentos calientes para los corredores—, además de instituciones como el Ejército, Gendarmería y distintos sponsors. También se dispondrá un operativo de seguridad en los puntos más sensibles del recorrido, especialmente en los sectores donde el terreno presenta mayores exigencias.

En cuanto a las inscripciones, se realizarán de manera online a través de los canales oficiales del municipio. Los valores fueron fijados en 35.000 pesos para la categoría competitiva, 30.000 para la promocional y 5.000 para menores, con el objetivo de mantener un costo accesible y promover una amplia participación.

Otro de los atractivos será la premiación, que superará los 3,5 millones de pesos a distribuir entre las distintas categorías y la clasificación general. Además, ya se confirmó la presencia de corredores de diferentes puntos de la región, lo que reafirma el posicionamiento de la Trepada a La Hoya como una de las competencias más importantes del calendario patagónico.









M.G