Día de la Actividad Física: Esquel, un "gimnasio natural" para combatir el sedentarismo

Cada 6 de abril se celebra el Día Mundial de la Actividad Física, una fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para concientizar sobre la importancia del movimiento diario. En nuestra ciudad, no hace falta estar anotado en un gimnasio para cumplir con esta meta: el entorno cordillerano nos ofrece escenarios privilegiados que funcionan como un verdadero centro de entrenamiento al aire libre.

El sedentarismo es uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares y diabetes. Por eso, los especialistas locales remarcan que realizar al menos 30 minutos de ejercicio diario puede cambiar drásticamente la calidad de vida y el bienestar mental.

Circuitos locales: ¿Dónde ir hoy?

Esquel cuenta con una red de senderos y reservas que permiten realizar diversas actividades según el nivel de exigencia que cada uno busque:

Reserva Natural Urbana La Zeta: Es el lugar por excelencia para poder salir un rato de la rutina. Su relieve amigable, su infinidad de senderos y circuitos, permiten realizar cualquier tipo de actividad física explorando los pinares que rodean la laguna.

Laguna Willmanco: Una hermosa laguna al pie del Cerro Calfumahuida o Cerro 21 a la que se puede llegar caminando desde Esquel.

Cerro La Cruz: Para los que prefieren un poco mas de dificultad, el ascenso a La Cruz es una muy buena opción, con varios senderos y maneras de llegar a la cumbre, este cerro ofrece vistas increíbles de la ciudad y su entorno.

Sector de Los Tres Arroyos: Un espacio ideal para conectar con la naturaleza, se pueden realizar caminatas de baja dificultad o salidas en bicicleta disfrutando de nuestros arroyos y la sombra que proporcionan los arboles cercanos a ellos. Es un muy buen lugar para observar especies arboreas nativas, como el Ñire o el Maitén, entre otras.



Actividades para todos los gustos

La geografía de la zona permite adaptar el ejercicio a lo que más te guste:

Caminatas: Ideales para todas las edades. Ayudan a fortalecer huesos y mejorar la respiración.

Running y Trail: Aprovechar el terreno irregular de nuestros cerros potencia la fuerza muscular y la resistencia.

Ciclismo y MTB: Esquel es una referencia regional para el ciclismo. Recorrer los caminos hacia los arroyos o las lagunas es excelente para el impacto articular bajo.

Recomendaciones básicas

Si vas a aprovechar el día para salir, recordá:

Hidratación: Llevá siempre tu botella de agua, incluso si el día está fresco.

Vestimenta: Aplicá el sistema de capas (térmica, abrigo e impermeable) para adaptarte a los cambios de temperatura de la cordillera.

Cuidado del entorno: Regresá siempre con tus residuos y respetá los senderos marcados.

Celebrar el Día de la Actividad Física en Esquel es, sobre todo, una oportunidad para revalorizar nuestra salud y el paisaje que nos rodea.







M.G