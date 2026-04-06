Eulalio "Coco" Muñoz y Karen Cejas ganaron la prueba de 8Km en el Provincial de Cross Country

El atleta Olímpico Eulalio Coco Muñoz y la marplatense, radicada en Chubut, Karen Cejas fueron los ganadores en la distancia más larga del encuentro provincial de atletismo, modalidad Cross Country que tuvo lugar el domingo en la Laguna La Zeta

Con la organización de la Federación Chubutense de Atletismo, junto con el municipio de Esquel y el gobierno de la provincia a través de Chubut Deportes; se realizó la fecha del Provincial de Cross Country donde tomaron parte unos 140 atletas de distintas escuelas deportivas.

El olímpico Eulalio Muñoz (Escuela Municipal Awkache) con 25min, 32seg se impuso en la distancia de los 8Km, mientras que entre las damas, la victoria quedó en poder de Karen Cejas, quien logró un tiempo de 32min 8seg.

De esta manera, ambos clasificaron para el Nacional de Balcarce.

Entre los caballeros, los escoltas fueron Bruno Alvarez y el olímpico Joaquín Arbe. En tanto que en damas las esquelenses Karina Neipán y Alejandra Carinao completaron el podio.

El Campeonato Provincial de atletismo Modalidad Cross Coutry se desarrolló el pasado domingo con las categorías menores, donde se vio ganador al joven de Epuyén, Alon Ramírez Zicarelli en U14, al comodorense Valentino Bonelli en U16 y Maia Monín.

En tanto que en U 18, Gino Balocchi y Lorenzo Saldivia, brindaron la mejor final corriendo a la par durante todo el trayecto. En tanto que la esquelense Nara Saint Fort Laurent se impuso entre las damas.

El presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes junto a la profesora Alejandra Ibrahim -integrante del directorio- y el gerente regional Lucas De Godos presenciaron la jornada de competencias y felicitó a los miembros de la Federación Chubutense por el trabajo realizado.

LOS TIEMPOS

CATEGORÍA VARONES U12 – 1.000 Metros

1° Alan Loncón (Epuyén) 4:10

2° Samir Cáceres (EMA Trelew) 4:17

3° Facundo Suárez (EMA Trelew) 4:20

CATEGORÍA MUJERES U12 – 1.000 Metros

1° Eluney Antieco Sáez (Esquel) 4:29

2° Nahiara Correa Muñoz ((Esquel) 4:40

3° Renata Yefilaf Viro (Esquel) 4:50

CATEGORÍA VARONES U14 – 1.500 Metros

1° Alon Ramil Zicarelli (Epuyén) 5:18

2° Milo Pinto EMA Trelew) 6:17

3° Emanuel Antrichipay (Awkache Esquel) 6:22

CATEGORÍA MUJERES U14 – 1.500 Metros

1° Uma Di Carli (Cronos R. Tilly) 6:25

2° Lacksmhi Cuadros (Esquel) 7:10

3° Lucero González (Esquel) 7:21

CATEGORÍA VARONES U16 – 2.000 Metros

1° Valentino Bonelli (R. Tilly) 6:58

2° Kanan St Fort Laurent (Esquel) 7:08

3° Renzo Muñoz (Gualjaina) 7:12

CATEGORÍA MUJERES U16 – 2.000 Metros

1° Maia Monín (Puerto Madryn) 7:38

2° Triana Calderón (Esquel) 9:10

3° Sarah Korn (EMA Trelew) 9:17

CATEGORÍA VARONES U18 – 4.000 Metros

1° Gino Balocci (Comodoro) 14:23.1

2° Lorenzo Saldivia (EMA Trelew) 14:23.2

3° Valentino Ibarra (Trevelin) 15:47

CATEGORÍA MUJERES U18 – 4.000 Metros

1° Nara Saint Fort Laurent (Esquel) 16:55

2° Luna González (Esquel) 17:08

3° Ximena Fozziano (Comodoro) 18:46

CATEGORÍA VARONES U20 – 6.000 Metros

1° Omar Caynechú (Esquel) 23:19

2° Santiago Lavados (Rada Tilly) 24:53

3° Lautaro Miranda (Gualjaina) 27:27

CATEGORÍA MUJERES U20 – 6.000 Metros

1° Milagros González Esquel 32:03

CATEGORÍA VARONES U23 – 6.000 Metros

1° Ignacio Vilca Comodoro 28:57

CATEGORÍA MUJERES U23 – 6.000 Metros

1° Abril Loana Flores (Comodoro) 33:35

CLASIFICACIÓN GENERAL VARONES 8 KILÓMETROS

1° Eulalio Muñoz (Gualjaina) 25:32

2° Bruno Álvarez (El Maitén) 25:44

3° Joaquín Arbe (Esquel) 35:49

4° Carlos Colinecul (Gualjaina) 26:25

5° Gabriel Manquillán (Esquel) 28:51

6° Martín León (Esquel) 29:39

7° Gastón Fuentealba (Comodoro) 29:45

8° Jairo Huenchumán (Esquel) 30:15

9° Santiago Morales (Esquel) 30:17

10° Sergio Trecamán (Esquel) 30:40

CLASIFICACIÓN GENERAL MUJERES 8 KILÓMETROS

1° Karen Cejas (Puerto Madryn) 32:08

2° Karina Neipán (Esquel) 34:42

3° Alejandra Carinao (Esquel) 36:02

4° Yanina Solís (Trevelin) 36:16

5° Silvina Fernández (Comodoro) 36:44

6° Raquel Bogado (Esquel) 37:35

7° Rosana Calderero (Comodoro) 37:51

8° Cynthia Duflos (Esquel) 38:31

9° Rita Muñoz (Esquel)

10° Marina Mansilla (Comodoro)

11° Karina Rehl (Trelew)

CATEGORÍA MAYORES

Varones: 1° Eulalio Coco Muñoz, 2° Bruno Álvarez y 3° Joaquín Arbe.

Mujeres: 1° Karen Cejas, 2° Karina Neipán y 3° Alejandra Carinao.

CATEGORIA 40-49 AÑOS

Varones: 1° Gastón Fuentealba, 2° Darío Goyeneche y 3° Leonardo Miranda.

Mujeres: 1° Cynthia Duflos, 2° Karina Rehl y 3° Gisella Ulloga.

CATEGORIA 50-59 AÑOS

Varones: 1° Sergio Trecamán, 2° Eduardo Turchín y 3° Nicolás Eyo.

Mujeres: 1° Rosana Calderero y 2° Adriana Almonacid.

CATEGORÍA MÁS DE 60 AÑOS

Varones: 1° Alejandro Lavados (Esquel).