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Lunes 06 de Abril de 2026
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06 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Incendio total y tensión en el operativo: Bomberos fueron agredidos por el propietario

Un incendio estructural consumió una vivienda en Lago Puelo. Al llegar, los Bomberos se encontraron con el fuego totalmente generalizado y vivieron momentos de tensión tras la agresión de un conocido vecino de la Comarca.
Por Redacción Red43

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Un incendio estructural de gran magnitud se registró en jurisdicción de Lago Puelo, y requirió la intervención de los Bomberos Voluntarios de El Bolsón debido a su cercanía con el lugar. El hecho generó además momentos de tensión, ya que uno de los propietarios del inmueble protagonizó un episodio de agresión contra el personal interviniente.

 

Según informaron desde el cuartel de El Bolsón, el alerta se recibió por un incendio ubicado en jurisdicción de Lago Puelo, cruzando el paralelo, a mano izquierda en el primer callejón a la derecha, a unos 500 metros del ingreso. Por proximidad geográfica, se dispuso el despacho de una dotación desde El Bolsón, a la vez que que se notificó a los Bomberos Voluntarios de Lago Puelo.

 

Al arribar al lugar, la primera unidad constató que la vivienda se encontraba completamente tomada por las llamas, lo que obligó a solicitar el refuerzo de otra unidad para contener el avance del fuego hasta la llegada del cuartel correspondiente.

 

En medio del operativo, se vivió una situación de tensión cuando el propietario del inmueble, un conocido vecino de la Comarca, agredió a integrantes de la primera dotación que trabajaba en el lugar. A pesar de este episodio, los bomberos continuaron con las tareas de control del incendio, priorizando la seguridad y la contención del siniestro.

 

 

 

O.P.

 

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