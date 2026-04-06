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06 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

La misión Artemis II ya sobrevuela la Luna y los astronautas capturan las primeras imágenes

Tras despegar el 1 de abril, la nave Orion inició hoy su fase crítica de observación científica. El punto de máxima cercanía será a las 20:00 (hora argentina), a solo 6.500 kilómetros de la superficie lunar.
Por Redacción Red43

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La misión Artemis II de la NASA ha entrado en su etapa más determinante. Este lunes, la nave Orion inició el sobrevuelo lunar, marcando el regreso de seres humanos a la órbita de nuestro satélite natural por primera vez desde el programa Apolo. La tripulación, que partió de la Tierra el pasado 1 de abril a bordo del cohete SLS, se encuentra realizando observaciones científicas de gran relevancia.

 

A las 16:16 (hora de Argentina), la nave ya se ubicaba a escasos 12.300 kilómetros de la Luna. Para optimizar la visibilidad, los astronautas informaron al centro de control en Houston que procedieron a apagar las luces interiores del vehículo, permitiendo capturar con mayor nitidez fotografías y anotaciones de la superficie.

 

La astronauta Christina Koch, integrante de la tripulación, transmitió la emoción del equipo al observar sectores lunares nunca antes vistos por el ojo humano. "Es increíble ver este lado de la Luna. Ya podemos ver a la Tierra y a la Luna al mismo tiempo por la ventana; la Tierra se ve brillante y mucho más chica", expresó.

 

Desde la base en Houston, describieron el estado de ánimo del equipo como “alegría de la Luna”, un término que define el entusiasmo extremo de los navegantes al enfrentarse a la inmensidad del paisaje lunar de cerca.

 

La ventana de observación principal tiene una duración prevista de siete horas, tiempo durante el cual la nave mantiene una orientación específica para que sus ventanas apunten directamente al satélite:

 

15:45: Inicio de la ventana principal de sobrevuelo.

 

16:16: Posicionamiento a 12.300 km de altitud.

 

20:00: Punto de máximo acercamiento, previsto a solo 6.500 km de la superficie.

 

Es importante destacar que Artemis II no realizará un alunizaje. El objetivo de esta misión es probar la seguridad de los sistemas de soporte vital, la navegación y la resistencia de la tripulación en el espacio profundo. Estos datos serán fundamentales para las futuras etapas del programa, que buscan establecer una presencia humana permanente en la Luna como paso previo al gran salto hacia Marte.





M.G

 

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