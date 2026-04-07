Esquel fue sede de las Jornadas Provinciales de Trabajadores Comunitarios de Salud

Con una amplia participación, se desarrolló en Esquel la apertura de las Jornadas Provinciales de Trabajadores Comunitarios de Salud en Terreno, un espacio de encuentro que puso en el centro la importancia del trabajo territorial y el fortalecimiento del sistema sanitario.

Durante el acto inaugural, se agradeció el acompañamiento de los equipos de salud, instituciones y del municipio local por hacer posible el evento. En ese marco, se remarcó el valor del rol que cumplen quienes trabajan en contacto directo con la comunidad: “Vamos a poner en valor el rol del trabajador comunitario, que es quien está en su territorio, conoce a las familias y genera un vínculo que permite hacer de nexo entre la institución de salud y la comunidad”.

Asimismo, se destacó que el fortalecimiento del sistema sanitario depende en gran medida de este trabajo cotidiano: “Sabemos que un sistema de salud fuerte requiere un trabajo comunitario fuerte, aunque muchas veces ese trabajo se siente en soledad”. En ese sentido, se subrayó la importancia de estos encuentros para consolidar la red: “Estos momentos son oportunos para no sentirnos tan solos y tomar dimensión de la gran red de salud que somos”.

Las jornadas también apuntan a generar instancias de intercambio y actualización. Según se explicó, durante el encuentro se compartirán experiencias, se avanzará en acuerdos y se trabajará en posibles modificaciones de la normativa vigente: “Vamos a trabajar en los cambios que necesita la normativa provincial en función de los nuevos contextos que ustedes vienen señalando”.

Por su parte, autoridades sanitarias resaltaron la centralidad de la atención primaria: “Hay que entender la importancia del trabajador en terreno porque es quien tiene contacto directo con la población y hace el nexo con el sistema de salud”. Y agregaron: “Sin una atención primaria fuerte no podemos tener una buena salud”.

Desde la coordinación provincial, también se hizo hincapié en el objetivo del encuentro: “Hoy nos reúne fortalecer y potenciar el rol del trabajador comunitario que la comunidad necesita”. En esa línea, se anticipó que las jornadas estarán divididas en distintas etapas de trabajo: “Vamos a revisar nuestras actividades diarias y luego a trabajar en talleres para achicar la brecha entre lo que pasa en el territorio y lo que dicen las normativas”.

Además, se convocó a los presentes a aprovechar el espacio para expresarse: “Acá podemos decir todo lo que sentimos, siempre con respeto y con la verdad del territorio, sobre lo que le pasa a la gente y lo que necesita”.

El evento también contó con el reconocimiento de la comunidad mapuche-tehuelche Nahuel Pan, que envió un mensaje destacando la importancia de abordar la salud desde una perspectiva intercultural y valorando los saberes ancestrales.

Las jornadas continuarán con actividades de formación, intercambio y promoción de la salud, reuniendo a trabajadores de distintos puntos de la provincia en un espacio relevante para fortalecer el trabajo en territorio.

R.G.