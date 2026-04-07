El Hospital de Esquel prevé inaugurar el nuevo tomógrafo en los próximos veinte días

El director del Hospital Zonal de Esquel, Carlos Winter, brindó un informe sobre el estado de las obras de infraestructura y la gestión de personal médico en la institución. Respecto al nuevo tomógrafo, el directivo confirmó que se encuentran en la etapa final de la adecuación del espacio tras su arribo hace un mes. "Yo calculo que en 20 días vamos a estar ya con toda la terminación de las obras de lo que es la parte eléctrica terminadas y poder inaugurarlo", precisó el médico.

En relación a otros proyectos edilicios, Winter indicó que se está completando la sala de diálisis y que los trabajos en la esquina del predio mantienen su ritmo de ejecución. Asimismo, destacó que para el presente año se planifica la implementación de la historia clínica electrónica como parte de los objetivos de modernización del nosocomio. Según manifestó el profesional, la institución se encuentra trabajando en diversos proyectos administrativos y de servicios para concretar durante este período.

Por último, el director se refirió a la llegada de nuevos profesionales para reforzar áreas críticas y la atención pediátrica. Winter confirmó que recientemente se sumaron un cardiólogo y un traumatólogo infantil, mientras se gestionan otros ingresos. "Estamos ahí en el ingreso de un psiquiatra infantil y en el ingreso de un neonatólogo", detalló el funcionario. Además, señaló que la institución mantiene una búsqueda permanente de especialistas, con énfasis en sectores como tocoginecología.

E.B.W.