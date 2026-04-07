Chubut aplicó más de 23 mil vacunas antigripales

El Gobierno del Chubut continúa con el desarrollo de la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 y confirmó que ya se aplicaron un total de 23.095 dosis en toda la provincia. En el marco del trabajo preventivo que realiza la Secretaría de Salud, se informó que desde este lunes la inmunización para adultos mayores también se encuentra disponible en todas las farmacias de la Red PAMI, una medida que busca ampliar el acceso de este sector a la protección sanitaria.

Desde la cartera sanitaria provincial indicaron que el operativo iniciado el pasado 11 de marzo mantiene una convocatoria importante, aunque la recepción de los insumos se realiza de manera escalonada. En este sentido, las autoridades explicaron que se prevé la llegada de nuevas partidas enviadas por el Ministerio de Salud de la Nación durante los próximos días para dar continuidad al cronograma establecido.

Si bien se registra un buen nivel de utilización de las vacunas distribuidas hasta el momento, desde la Secretaría de Salud manifestaron cierta preocupación por los niveles de cobertura en sectores específicos. Al respecto, señalaron que las coberturas aún resultan bajas en algunos sectores, especialmente en niños menores de 2 años, por lo que se continuarán reforzando las estrategias de vacunación para mejorar el alcance en toda la población objetivo.

La campaña está destinada a grupos priorizados que incluyen a niños de 6 a 24 meses, personas gestantes y puérperas, mayores de 65 años, personal de salud y personas de entre 2 y 64 años que presenten factores de riesgo. Las dosis se aplican de forma gratuita en todos los vacunatorios y centros de salud de la provincia, recordando a la comunidad que no es necesario contar con una orden médica para recibir la inmunización.

E.B.W.