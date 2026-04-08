PTRSU: "Estaría muy bueno que puedan saldarse estos conflictos"

Maite Jaeger, concejal de Trevelin por el bloque de Juntos por el Cambio, visitó la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos en la reunión planteada para la mañana de hoy.



“Siempre es bueno volver a la planta para ver el trabajo que se realiza y tomar conciencia de la importancia de que todos trabajemos para que esto tenga un buen funcionamiento, sobre todo el estado del módulo 1 y qué es lo que va a pasar ahora mientras se construye el módulo 2, el plazo, el tiempo de obra, en qué consiste, los costos”.



La separación de residuos de la comunidad trevelinense sigue siendo una cuenta pendiente: “Creemos que es importante poder nosotros fortalecer como comunidad y también creo que es una tarea que tiene pendiente para reforzar el Ejecutivo Municipal, quizá la falta de campañas de concientización y educación con la comunidad y también en la recolección”.



El conflicto entre municipios respecto al uso y costos de la Planta: “estaría muy bueno que puedan saldarse estos conflictos, esta deuda que mantiene Trevelin, es importante que se siga trabajando en pos de solucionarlo y que podamos realmente ser parte de este módulo 2, tanto en la construcción como en el uso, en el aprovechamiento, ya que es algo muy positivo para Trevelin”.

Los proyectos del Honorable Concejo Deliberante de Trevelin



Desde su rol como concejal, recordó a la comunidad las últimas propuestas dictadas desde la cámara: “aprobamos la apertura a la convocatoria del concurso para el juez de faltas, así que invito a los colegas abogados que puedan inscribirse y participar, que va a ser una experiencia sumamente enriquecedora".

Reformas para optimizar los recursos y el tiempo de los vecinos y vecinas de Trevelin y sus parajes: "También la sesión pasada presentamos un proyecto para modificar el plan de desarrollo territorial en lo que respecta a las reservas fiscales. Y presentamos también un proyecto de reforma al reglamento, para poder que se respeten y se fijen horarios fijos de comisiones, por ejemplo, para que los ciudadanos puedan participar en esas comisiones que hoy, al ser tan discrecional la convocatoria, no pueden hacerlo”.



SL