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08 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

“La estamos pasando complicado”, advirtió Garitano sobre la crisis turística en Trevelin

La funcionaria alertó por una baja en la actividad turística y comercial, con menos visitantes y señales de retracción en el sector.
Por Redacción Red43

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La presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Trevelin, Claudia Garitano, describió un panorama complejo para la actividad turística y comercial en la localidad.

 

“Estamos viviendo una situación delicada con lo que es turismo, con lo que es comercio”, expresó, y remarcó que el escenario es similar al de la ciudad vecina.

 

Garitano explicó que, si bien eventos como la temporada de tulipanes generan un alivio, el resto del año presenta fuertes dificultades. “La temporada de tulipanes sigue siendo un éxito para toda la región (…) pero después, lo que fue el verano y el invierno, con la escasa cantidad de nieve, fue la verdad que muy triste, fue muy poca gente la que hubo comparado con otros años”, sostuvo.

 

En ese sentido, advirtió sobre señales concretas del deterioro del sector. “Se dieron de baja 100 plazas de Trevelin que dejaron de funcionar como departamentos turísticos y eso da una señal de que la cosa está muy complicada”, indicó.

 

La dirigente vinculó esta situación al contexto económico general. “En una recesión económica se nota que la gente está muy endeudada, está gastando poco en general ya en lo que es comercio y obviamente mucho más en lo que es turismo, porque es algo recreativo y la gente hoy está abocada a gastar para comer, básicamente”, afirmó.

 

Respecto al perfil de visitantes, Garitano señaló un cambio en la composición: “En lo que fue el verano se vio cierta cantidad de turismo, pero fue turismo más que nada regional”. Además, marcó la caída del turismo extranjero: “Incluso muy poco extranjero, que antes venía mucha gente de Chile o de la zona, no se ve tanto en estos días”.

 

De cara a los próximos meses, el panorama no es alentador. “Ahora hasta invierno hay un gran receso”, describió.

 

Finalmente, resumió la situación con preocupación, aunque con expectativa de mejora: “La estamos pasando complicado en estos momentos. Espero que se mejore”.

 

 

 

R.G.

 

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