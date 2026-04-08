Chubut cerró una exitosa temporada de cruceros

La provincia de Chubut dio por finalizada de manera oficial una nueva temporada de cruceros, alcanzando un balance sumamente positivo con un total de 36 recaladas y el arribo de más de 63.000 cruceristas que recorrieron la región. El cierre del cronograma se produjo este miércoles con la llegada del buque de pasajeros Fram al Muelle Comandante Luis Piedra Buena de Puerto Madryn. La embarcación de bandera noruega, de 114 metros de eslora, amarró a primera hora de la mañana con 64 pasajeros y 106 tripulantes, proveniente de las Islas Malvinas y con destino final hacia el puerto de Buenos Aires.

En el marco de esta última operatividad, el titular de la Administración Portuaria de Puerto Madryn, Sergio Bustos, encabezó un encuentro a bordo junto al director operativo Martín Liendo y representantes de la agencia marítima. Durante la recepción, se llevó a cabo el tradicional intercambio de presentes con el capitán del navío, un gesto que refuerza los vínculos institucionales y la cooperación con las compañías navieras que eligen los puertos chubutenses.

El impacto económico y turístico de este periodo reafirma el posicionamiento de la provincia dentro de los itinerarios más importantes del mundo. Las autoridades destacaron que el flujo de visitantes genera una dinámica fundamental para el sector comercial y de servicios local. Tras la zarpada del Fram, prevista para la tarde de este miércoles, la actividad portuaria ya comienza a proyectar lo que será el próximo ciclo.

Las perspectivas para el futuro inmediato son alentadoras, ya que se han confirmado 44 anuncios para la temporada venidera. Se espera que el nuevo periodo comience formalmente el 22 de octubre con la llegada del buque Seaventure, lo que marca una tendencia de crecimiento sostenido y un fortalecimiento del destino en el circuito internacional de cruceros de lujo y expedición.

E.B.W.