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Miércoles 08 de Abril de 2026
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08 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

“De la Raíz a la Copa”: Música, mujeres y territorio en un show solidario

El sábado 11 de abril, artistas de la Comarca Andina protagonizarán un encuentro musical a beneficio de la restauración forestal. Será con cupos limitados y entradas anticipadas.
Por Redacción Red43

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El Bolsón será escenario de una propuesta cultural con fuerte impronta ambiental y social. Se trata de “De la Raíz a la Copa”, un encuentro que reunirá música, voces femeninas y ritmos en una experiencia artística pensada para acompañar la restauración forestal en la Comarca Andina.

 

La cita será el sábado 11 de abril a las 21 horas en Sun House (Villa Turismo), bajo la consigna: “Por las semillas, los árboles, los bosques, la vida”.

 

Música y naturaleza: un mismo lenguaje

El evento propone un recorrido sensorial donde la música se entrelaza con la naturaleza. Según la invitación, “las canciones germinan como semillas, los ritmos florecen como nuevos brotes y cada voz se convierte en árbol”, en una metáfora que conecta el arte con los procesos de regeneración del territorio.

 

La iniciativa invita a ser parte de un “paisaje sonoro” donde cantar, bailar y compartir también forman parte de la reconstrucción ambiental tras los incendios que afectaron a los bosques de la Comarca.

 

 

Artistas y propuestas en escena

El encuentro contará con la participación de diversas artistas y proyectos musicales: Maracatú Patagónico Ponto Brilhante, Manu Cuello y Maru Silvestrini, Santas Leonas, Gaby Echevarría, Anahí Pereyra y Belu Diehl.

 

 

Entradas, reservas y capacidad

El evento tendrá capacidad limitada, por lo que las entradas se adquieren con reserva previa.

 

Valores:

 

  • $11.000 hasta el 9 de abril
  • $15.000 desde el 10 de abril

Reservas: 1161734811

 

 

O.P.

 

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