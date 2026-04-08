Todo listo para el regreso de la Bajada de los Lagos este sábado en el Parque Nacional

Este sábado se concretará el esperado regreso de la Bajada de los Lagos, una actividad que busca recuperar su lugar en la agenda regional tras tres décadas de ausencia. Organizada por la Universidad Nacional de la Patagonia en conjunto con la Municipalidad de Esquel y diversos organismos, la propuesta propone una navegación recreativa por algunos de los rincones más emblemáticos del Parque Nacional Los Alerces. "Es un trabajo en conjunto y estamos muy contentos de que se vuelva a realizar esta travesía después de 30 años, que se vuelva a retomar el desafío", destacó Hernán Maciel, director de Deportes local.

El cronograma para los participantes iniciará a las 10 de la mañana en Lago Verde con la acreditación y un desayuno. Tras un precalentamiento guiado, la largada será a las 11 horas para transitar el Lago Verde y el río Arrayanes. "La travesía va a ser bien amable, bien para disfrutar. El objetivo principal es ese y no una competencia", aclaró Adrián Cardacci, de la organización, quien además confirmó que ya hay cerca de 50 inscriptos pero que todavía quedan algunas vacantes para quienes deseen sumarse a último momento.

Desde la organización resaltaron que este evento tiene un fuerte componente de apoyo al sector turístico luego de los incendios forestales. Carlos Baroli remarcó que se busca enviar un mensaje contundente sobre la vigencia del Parque. "Las instituciones locales acompañamos a los prestadores tratando de generar eventos que les permitan restaurar la actividad económica. Nos parecía un excelente cierre de una temporada compleja", expresó Baroli, invitando a la región a sumarse a la camaradería que propone el encuentro.

La jornada incluirá una parada en la hostería Cumehue para el almuerzo y finalizará con una merienda y sorteos en el camping Bahía Rosales Agreste. Los interesados en participar pueden solicitar información de último momento o inscribirse a través del correo eventosesquelfce@gmail.com, aprovechando que existen promociones vigentes para grupos y jubilados. "Si llueve, si hace frío o hace calor, nuestra Patagonia se disfruta en todo momento", concluyó Cardacci sobre las expectativas para el sábado.