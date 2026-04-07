Terapias complementarias en Esquel: los beneficios de la reflexología y la masoterapia para el bienestar integral

En un mundo donde el ritmo diario suele cargar el cuerpo de tensiones, tanto conscientes como inconscientes, las terapias complementarias ganan terreno como una herramienta fundamental de salud. Bruno Ricciardiello, masoterapeuta y reflexólogo al frente del espacio NUNA, dialogó con RED43 para explicar el alcance de estas disciplinas y la importancia de la prevención.

Instalado en el centro de terapias complementarias "Fuente Buena" (Molinari 537), Ricciardiello desarrolla diversas técnicas de masoterapia que incluyen masajes jatsu, tailandés, deportivo, relajante, descontracturante y sueco semideportivo.

El mapa del cuerpo en pies y manos

Uno de los pilares de su trabajo es la reflexología, una terapia milenaria de origen chino que se basa en la existencia de zonas reflejas. "La reflexología se centra en la macro parte, que es el cuerpo en su totalidad, reflejado en micro partes que pueden ser los pies, las manos o el rostro", explica el especialista.

A través del masaje podal, se estimulan no solo músculos, sino también órganos, vísceras y nervios. Según Bruno, esta técnica es de las más efectivas debido a que "constantemente estamos cargando los pies de forma consciente e inconsciente".

Un aliado contra la sinusitis otoñal

Ricciardiello también destaca la reflexología facial, que cumple una función similar de estímulo orgánico. En esta época del año, ofrece un consejo práctico: "El punto 24 del intestino grueso, en el rostro, es muy efectivo para la sinusitis o la congestión nasal. En esta época otoñal, si estimulan ese punto, van a sentir un alivio instantáneo".

Prevención: "No esperar a no dar más"

Uno de los puntos en los que el terapeuta hace más hincapié es en el carácter preventivo de estas sesiones. Al identificar desequilibrios en las zonas reflejas, se puede advertir la necesidad de recurrir a otros profesionales de la salud.

"Por lo general uno llega cuando ya no da más, y siempre está bueno anticiparse para que el tratamiento sea más llevadero y no tan doloroso", señala, y aclara un punto fundamental: "Estas son terapias complementarias, no alternativas. Siempre está bueno recurrir a un profesional de la salud, como un médico o especialista".



Información de contacto

Bruno Ricciardiello atiende de lunes a sábado con horarios a convenir en el Centro Fuente Buena ubicado en Molinari 537.

Instagram/Facebook: @Nuna.terapias

WhatsApp: 2945-554902









M.G