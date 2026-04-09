Esquel impulsa la construcción de 120 viviendas por el aniversario de la ciudad

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, anunció que el municipio avanza en un proyecto para la construcción de 120 viviendas en el marco de los 120 años de la ciudad, con un esquema innovador de financiamiento y ejecución.

“La intención es tratar de llegar conviviendo más que con el lote y es por eso que son las charlas con cada uno de los bancos”, explicó el jefe comunal, al referirse a las gestiones en marcha para concretar la iniciativa.

En ese sentido, remarcó la magnitud de la inversión necesaria: “Sabemos que son obras millonarias que tienen que estar garantizadas, ya sea por el municipio como con las empresas constructoras”. El esquema previsto sería: “Un crédito puente mientras se construye, se garantiza a través de la empresa constructora y una vez culminada la obra se puede entregar la obra y pasa a ser un crédito de cada uno de los vecinos”, comentó.

Taccetta detalló que se trata de viviendas sociales: “Son viviendas chicas en cuanto a los metros cuadrados y que con las distintas alternativas que hay en cuanto a la construcción, le permite a la empresa construir en un corto plazo”. Como ejemplo, mencionó experiencias recientes en la región: “Hoy en día lo estamos viendo en Epuyén y también en El Hoyo con aquellas viviendas que fueron incendiadas, son familias que perdieron su vivienda y, en apenas 20 a 25 días, ya tienen una vivienda nueva”.

El intendente subrayó que el objetivo es dar respuesta a una problemática recurrente: “Vemos que muchos vecinos a los cuales le entregamos los lotes les cuesta muchísimo poder construir y termina siendo un baldío durante mucho tiempo”. Por eso, explicó que la propuesta apunta a quienes puedan afrontar una cuota: “Lo que buscamos es llegar a aquellas familias que tienen la posibilidad de pagar una cuota y que la cuota sea el mismo monto que pagan hoy en día de un alquiler”.

En cuanto a la modalidad, indicó: “La idea es hacerlo fideicomiso y que se pueda construir”. Además, aclaró que se trata de un contexto diferente al de años anteriores: “Ya no existe como antes esos planes de vivienda de 200, 300 o 500 viviendas como se solía hacer a través del IPV”.

No obstante, destacó el trabajo articulado con la provincia: “Lo he hablado con el presidente del IPV de esta modalidad. También el gobernador me dijo que avancemos, que sea una ciudad en la cual sea la primera prueba en cuanto a esta modalidad”.

Finalmente, Taccetta valoró el avance del proyecto en un contexto complejo: “Es un trabajo al que hay que abocarle tiempo, no digo que no, pero venimos trabajando muy bien para que esto sea posible y poder demostrar que aún en una época de crisis nosotros podemos desde el municipio poner ideas sobre la mesa, poder concretar y llevar soluciones a la gente”.

R.G.