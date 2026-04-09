Jornada de adopción y salud animal en Esquel

Bajo la premisa de fomentar la tenencia responsable y encontrar un hogar definitivo para los animales rescatados, Fauna Urbana lanzó una nueva convocatoria para que los vecinos de Esquel se animen a sumar un nuevo integrante a sus familias. Actualmente, el refugio cuenta con numerosos perros que se encuentran bien cuidados, contenidos y en excelente estado de salud, pero que necesitan imperiosamente salir del entorno del canil para integrarse a una dinámica familiar permanente.

Para visibilizar esta situación, se llevará a cabo una jornada especial el próximo sábado 18 de abril, en el horario de 14:30 a 18:00 horas. Durante la actividad, que tendrá lugar en las instalaciones ubicadas en Chacabuco 55, los asistentes podrán participar de paseos con los perros, conocer sus personalidades y recibir asesoramiento sobre el proceso de adopción. Es una oportunidad ideal para quienes buscan una mascota pero quieren hacerlo de manera consciente y bajo la guía de los especialistas del área municipal.

Además de los momentos de interacción y adopción, la jornada contará con importantes servicios gratuitos para la comunidad. Se realizarán operativos de vacunación y chipeado gratuito, una herramienta clave para la identificación y seguridad de los animales en la ciudad. Desde la organización remarcan que, si bien el refugio trabaja diariamente para brindarles lo mejor, el objetivo final es que cada uno de estos perros encuentre una familia que los elija para siempre.

Quienes no puedan asistir el sábado pero tengan interés en adoptar, pueden acercarse cualquier día a la sede de Chacabuco 55 para conocer a los animales. La invitación es abierta a toda la comunidad, recordando que adoptar no solo cambia la vida del animal, sino que fortalece el compromiso ciudadano con la salud pública y el bienestar animal en nuestra cordillera.







M.G