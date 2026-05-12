“Contabilidad de Impactos”: innovador proyecto se presenta en la Legislatura

Estudiantes y docentes de la UNPSJB presentan en la Legislatura un innovador proyecto de investigación sobre “Contabilidad de Impactos”.



Será este miércoles, 13 de abril, en la Sala de Plenarios “Dr. Jorge Aubía”. Se trata de la investigación “Hacia un Modelo Contable de Impactos: análisis teórico, normativo y empírico en el contexto argentino”, impulsada por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”. Estará presente el vicegobernador Gustavo Menna.



La Legislatura será sede este miércoles, 13 de abril, a las 9 horas, de la presentación de un innovador proyecto de investigación sobre “Contabilidad de Impactos” que contará con la presencia del vicegobernador del Chubut, Gustavo Menna, y convocará a representantes del ámbito académico, profesionales de las Ciencias Económicas, docentes y estudiantes.



El proyecto tiene como objetivo analizar y desarrollar un marco conceptual y metodológico vinculado a la denominada “Contabilidad de Impactos”, entendida como un sistema de información ampliado orientado a identificar, medir y comunicar los impactos sociales y ambientales generados por las organizaciones, complementando los modelos contables tradicionales.



La investigación se desarrolla en la sede Trelew de la Facultad de Ciencias Económicas y es dirigida por el Mg. Gabriel Gustavo Trucco, profesor de la cátedra Contabilidad II.



La Unidad Ejecutora del proyecto está integrada por la contadora María del Carmen Asensio; el contador Gustavo Sebastián González González; y un equipo conformado por estudiantes de la carrera de Contador Público: Leonardo Jorge Barzini, Micaela Guadalupe Mateo, Jeremías Agustín Andrés Jaramillo, Lisette Yanet Garnica Escalante y Lautaro Schissler.



Entre los principales ejes de trabajo de la investigación se destacan el análisis de estándares internacionales sobre sostenibilidad y desempeño no financiero, la evaluación de metodologías de medición de impactos sociales y ambientales, el estudio de experiencias organizacionales y el abordaje de las implicancias educativas de estas herramientas en la formación universitaria del Contador Público.



En este marco, el proyecto busca contribuir al fortalecimiento del debate académico y profesional en torno a nuevas formas de información contable vinculadas a la sostenibilidad, la transparencia y la generación de valor social y ambiental, en articulación con los estándares internacionales emergentes y el contexto normativo argentino.