"Egresados Games": el camino al viaje de egresados, jugando y haciendo deporte

Desde la Facultad de Ciencias Económicas proponen un certamen para ganarse el viaje de Egresados a Bariloche, destinado a estudiantes que estén en esa etapa de cumplir su viaje final.



Adrian Cardacci y Fabio Di Nunzio explicaron: “La propuesta se llama Egresados Games y tiene que ver con el último año del colegio secundario, los sextos y los séptimos años de toda la cordillera de Chubut, y es un evento que premia el esfuerzo colectivo y el premio mayor es un viaje de Egresados. La posibilidad de ganarse el premio comparado a lo que sale un viaje tradicional es relativamente mucho menor”.



Costo de inscripciones: “El costo es 245 mil pesos por chico, donde tenemos un plan de cuotas de este mes hasta noviembre, son siete cuotas aproximadamente, que quedan 35 mil por mes, y como te decía antes, comparado con lo que sale un viaje a Bariloche, que es entre un millón y medio y dos millones por chico. Entonces lo vemos como atractivo para una etapa del colegio secundario importante, donde también detectamos que los chicos inventan eventos para estar más tiempo juntos”.



Las actividades del evento: “son diferentes deportes, postas de mountain bike, una carrera de running, es una posta de bicicletas de agua, hay una carrera de obstáculos, hay una posta de balsas de rafting, y hay una competencia de baile”.



La modalidad de selección de ganadores: “el curso que más puntos sumó es el que se gana el viaje. El segundo se gana un full day rafting en Corcovado, y el tercer puesto es una hamburgueseada en Esquel”.



Los equipos pueden ser mixtos entre colegios: “se pueden unir, los grupos tienen que ser entre 20 y 33, y se pueden unir con otras divisiones de la misma escuela o con otra escuela para completar el mínimo grupo, sabemos que por ahí los chicos tienen amigos en otra escuela”.



El equipo busca recorrer las 27 escuelas de la región y llegar a alrededor de 1.500 estudiantes: “necesitamos completar un cupo mínimo de 300 inscriptos, porque esto se auto sustenta, por eso es que tenemos que cobrar, hay escuelas que ya se están organizando para hacer mate bingo, sorteos, sponsors”.



Para inscribirse deben escribir al Instagram egresadosgames.



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