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Por Redacción Red43

Artesanas textiles de Facundo compartieron avances del programa “Tejiendo Futuro”

La iniciativa de la Subsecretaría de Cultura busca fortalecer la producción artesanal y poner en valor saberes ancestrales.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, continúa desarrollando acciones territoriales orientadas al fortalecimiento de las industrias culturales y el acompañamiento a trabajadoras de la cultura de distintas localidades de la provincia.

 

En ese marco, el subsecretario de Cultura, Osvaldo Labastié, visitó días pasados el taller del programa “Tejiendo Futuro” en la comuna rural de Facundo donde mantuvo un encuentro con artesanas textiles de la comunidad para conocer de primera mano el desarrollo de las producciones y las necesidades actuales del sector.

 

Durante la jornada se compartieron experiencias vinculadas al trabajo artesanal local y se dialogó sobre el impacto que el programa viene generando en el fortalecimiento de emprendedoras culturales de la región. Asimismo, se relevaron distintas inquietudes planteadas por las participantes, principalmente relacionadas con el acceso a materia prima e insumos necesarios para sostener y ampliar las producciones textiles.

 

Desde la Subsecretaría de Cultura se destacó la importancia de acompañar este tipo de iniciativas que promueven el trabajo comunitario, el sostenimiento de saberes tradicionales y la generación de oportunidades de desarrollo cultural y productivo en distintas localidades del interior provincial.

 

El programa “Tejiendo Futuro” tiene como objetivo fortalecer la producción textil artesanal y profesionalizar el trabajo de tejedoras de distintas localidades de Chubut, poniendo en valor conocimientos ancestrales que forman parte de la identidad cultural del territorio. La propuesta alcanza a artesanas de Tecka, Gastre, Gualjaina, Las Plumas, Facundo, Colán Conhué, Aldea Epulef, Cushamen y sus parajes, promoviendo la organización comunitaria y el desarrollo de economías regionales con raíz local.

 

La iniciativa contempla asistencias técnicas presenciales y virtuales destinadas a jerarquizar la calidad de los productos, potenciar redes y alianzas productivas y generar nuevas oportunidades de comercialización y visibilidad para las artesanías textiles chubutenses.

 

Las artesanas textiles de la provincia representan cultura viva, identidad y saberes transmitidos de generación en generación. A través de técnicas complejas y procesos profundamente ligados al territorio, crean piezas de alto valor simbólico y técnico que integran el patrimonio cultural provincial.

 

En este contexto, “Tejiendo Futuro” busca visibilizar y reconocer el protagonismo de hilanderas y tejedoras como actores fundamentales en el desarrollo cultural y productivo del Chubut.

 

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