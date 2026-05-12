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Por Redacción Red43

Bancarios realizan una medida de fuerza nacional con impacto en la atención presencial

La Asociación Bancaria anunció un cese de actividades parcial para este 13 de mayo. El reclamo se centra en la defensa de las tesorerías regionales y afectará principalmente las operaciones por ventanilla.
Por Redacción Red43

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La Asociación Bancaria confirmó la realización de una medida de fuerza para este miércoles 13 de mayo que afectará la atención presencial en dos entidades financieras de carácter público. El paro consistirá en el cese de actividades durante las últimas tres horas del horario de atención habitual, lo que generará el cierre anticipado de las puertas al público.

 

La protesta gremial surge como respuesta a las decisiones de las autoridades de cerrar sucursales y dependencias de tesorería en el interior, afectando el funcionamiento federal del sistema. Según informaron desde el sindicato, el impacto de la medida se concentrará exclusivamente en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Banco Hipotecario.

 

Debido al cese de actividades, la modalidad de atención presencial sufrirá modificaciones. En el caso del Banco Central, la entidad recibirá al público únicamente entre las 10:00 y las 12:00, adelantando su horario de cierre tres horas respecto a lo habitual. Por su parte, las sucursales del Banco Hipotecario aplicarán el mismo criterio de reducción horaria, dependiendo del horario bancario de cada jurisdicción.

 

Desde las instituciones aclararon que la medida de fuerza no afectará el funcionamiento de los canales electrónicos. Tanto las plataformas de home banking como las aplicaciones móviles y la red de cajeros automáticos operarán con normalidad durante toda la jornada.

 

Se advierte a los usuarios y empresas que la reducción horaria impactará directamente en trámites administrativos y gestiones que requieran atención por caja. Entre los servicios que podrían registrar demoras o reprogramaciones se encuentran el cobro y depósito de cheques, las acreditaciones bancarias y diversas operaciones empresariales.

 

Se recomienda a los clientes que necesiten realizar gestiones presenciales que concurran a las sucursales en las primeras horas de la mañana para evitar el horario de inicio de la medida de fuerza o, en su defecto, postergar los trámites para la jornada del jueves.

 

 

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