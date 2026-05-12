“Todavía no caigo que organizamos un torneo de esta magnitud”

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - Habrá un antes y un después en el Karate de la zona. El armado de la Asociación Andina fue un paso importante para el desarrollo de este deporte y con pocos meses de existencia, a pesar de la gran experiencia de sus integrantes, se pusieron al hombro la realización de la Copa Itaya, el torneo nacional más importante de Karate Do Shotokan.

Solo había que creérsela, que era posible organizar algo de inmensa envergadura y de tamaña importancia.

Pasaron más de medio siglo de la primera edición y recién ahí, Esquel pudo ser sede de la Copa Itaya.

“En realidad, todavía no podemos caer. Yo, por lo menos, no puedo caer todavía que organizamos un torneo de esta magnitud y bueno, con el pasar de los días, vamos a ir asimilando un poquito todo esto, que la verdad que fue muy lindo, una experiencia muy hermosa y demostrándole obviamente a mucha gente que, por ahí no confiaban, en que nosotros podíamos lograr hacer un torneo de esta clase, con competidores de tanto nivel y poder traerlos a la ciudad de Esquel”, esto lo señaló el instructor Luis Millahuala, el papá de Luisito, quien está en la presidencia de la Asociación Andina de Karate. Un referente de la zona.

Es cierto que Mitsuo Inoue se fue muy contento con la atención que recibió él y su familia en la ciudad de Esquel, pero hizo hincapié en el gran inconveniente que tiene que ver con la llegada de los visitantes a la ciudad, donde hay un solo vuelo por día y, a eso, se le suma el estado calamitoso de las rutas.

Será complicado volver a traer a Esquel una competencia de este estilo. “Eso lo sabíamos desde un principio cuando ganamos la plaza en el Chaco, todos votaron para venir a Esquel, todos querían conocer Esquel. Nosotros obviamente lo vendimos muy bien a nuestra ciudad, pero lo voy a decir: nosotros tenemos muchas dificultades para que la gente venga a la ciudad de Esquel”.

“Nosotros esperábamos un mínimo de 200 competidores, 250 tal vez (vinieron 150), pero bueno, también se lo planteamos al intendente, se lo planteamos al secretario de Deportes, fuimos a Turismo y ellos dijeron que era imposible poner un vuelo más, o un avión más grande. Si hubiera sido así, los karatecas hubiesen venido al torneo”.

La alternativa que muchos utilizan es llegarse hasta Bariloche, pero significa un gasto mayor.

“La mayoría decía vamos a Bariloche, pero era un tramo más, después por ruta, entonces un gasto más también y hasta tenían que hacer una noche en Bariloche, fue toda una complicación para la gente que vino y yo creo que esto va a seguir siendo igual”.

Lo buen de esta Copa Itaya es que nuestros competidores, que apenas fueron siete de ese total de 150, no tuvieron que viajar y, por ende, no gastaron plata, salvo la inscripción al torneo.

“Nosotros fuimos a Formosa, fuimos a Misiones, fuimos a Corrientes, al Chaco fuimos varias veces, Córdoba, Entre Ríos, Santa Cruz y ahora tenemos al Torneo “Copa Inoue” en Tierra del Fuego, también tenemos que salir nosotros de acá, no sé cómo vamos a llegar, si por tierra, no sé, tenemos que averiguar”.

Dicho torneo se llevará a cabo el sábado 5 de septiembre en Rio Grande y será un torneo muy parecido a la Copa Itaya.

“Es un torneo que lleva tres años, se va organizando en memoria a nuestro Sensei, y hacer un homenaje que le hacemos a Sensei en vida".

Luis Millahuala es instructor del Dojo Kanku Dai que funciona en la Escuela 54 y una de sus estrellas principales es Luana Villar, quien logró la medalla de plata en Kumite Individual. Claro que, además de ella, debe haber otros integrantes que uno, como periodista, debería tener anotado en la libreta y Luis Millahuala destacó lo siguiente:

“Aparte de Luana, que tiene muy buen nivel, los chicos que pueden dar qué hablar son los hermanitos Frutos. La que compitió justamente en la Copa Itaya fue Geraldine quien, con trece años, compitió en la categoría de 15 y 16 años. Y después está el hermano Agustín, que es mucho más chico, tiene doce años, pero las veces que han ido a los Torneos Nacionales también han hecho podio y han representado muy bien a la provincia”.

“Agustín tuvo dos veces seleccionado para viajar a Japón y después a Colombia, pero a nosotros siempre nos pesa la parte económica y bueno, lamentablemente tuvimos que suspender los dos viajes”.

“Es cierto que igual son chicos, pero bueno, de todas maneras uno tiene que ser un poco de psicólogo para tratar de incentivarlos que no se frustren y que las posibilidades siempre van a estar si ellos siguen el camino del entrenamiento y de la competencia”.

Para esta temporada, el calendario del Karate tiene tres torneos por demás importante. El septiembre la Copa Inoue en Rio Grande, en octubre el Torneo Nacional de provincia en Neuquén y después un Torneo Patagónico en Rio Gallegos, para el mes de noviembre.

“Son tres torneos muy importantes, obviamente todo es plata y veremos que ayuda conseguimos”.