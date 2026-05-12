10° -2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 13 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43ChubutUNICEF
13 de Mayo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Chubut y UNICEF consolidan estrategias de niñez en municipios del Valle

Equipos técnicos recorren la provincia para fortalecer los planes de acción del programa MUNA. Buscan garantizar la protección de derechos y la participación de los adolescentes en las políticas locales.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, junto a UNICEF lleva adelante una serie de encuentros presenciales en las localidades de Puerto Madryn, Trelew, Rawson, Gaiman, Dolavon y 28 de Julio, en el marco de la iniciativa MUNA (Municipios Unidos por la Niñez y la Adolescencia).

 

Las actividades tienen como objetivo fortalecer la implementación de los planes de acción locales destinados a niños y adolescentes, acompañando a los municipios que en diciembre pasado certificaron la etapa de Compromiso dentro de esta iniciativa impulsada por UNICEF.

 

Durante las jornadas, los equipos técnicos provinciales y de UNICEF trabajaron junto a referentes municipales en el seguimiento de metas, el análisis de avances y la consolidación de estrategias vinculadas a la protección integral de derechos, la participación adolescente y el fortalecimiento de políticas públicas locales.

 

Asimismo, se informó que durante lo que resta de mayo y el mes de junio continuará el recorrido territorial en el resto de las localidades de la provincia que forman parte de MUNA, reafirmando el trabajo articulado entre Provincia, municipios y organismos internacionales para seguir generando herramientas concretas destinadas a la infancia y adolescencia chubutense.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 “Me patiné la plata”, les dijo una preceptora a sus alumnos tras robarse el dinero para un viaje de estudios
2
 Tres hospitalizados tras el vuelco de un camión del SPLIF que cayó por el Piltriquitrón
3
 El cuerpo descuartizado es del jubilado desaparecido y detuvieron a “su amigo del casino”
4
 Históricos locales gastronómicos de la región proponen 2x1 en sus productos
5
 Vocación y servicio: el testimonio de las enfermeras del Hospital Zonal Esquel en su día
1
 Mientras lo buscan en un cementerio, la madre de Iván Torres dice que “está vivo”
2
 Comodoro Rivadavia se prepara para una nueva edición del Telebingo Deportivo Solidario
3
 Demoraron a un hombre tras un episodio de exhibicionismo en el Bar Argentino
4
 Chubut participó de una nueva reunión del Consejo Federal de Economía del Conocimiento 
5
 Por una herida en un pulmón, Nathalia debe seguir esperando: no pudieron conectarla al corazón artificial
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -
Necrológicas
necrologicas |
Por Red43 -
necrologicas |
Por Red43 -