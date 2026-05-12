Chubut y UNICEF consolidan estrategias de niñez en municipios del Valle

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, junto a UNICEF lleva adelante una serie de encuentros presenciales en las localidades de Puerto Madryn, Trelew, Rawson, Gaiman, Dolavon y 28 de Julio, en el marco de la iniciativa MUNA (Municipios Unidos por la Niñez y la Adolescencia).

Las actividades tienen como objetivo fortalecer la implementación de los planes de acción locales destinados a niños y adolescentes, acompañando a los municipios que en diciembre pasado certificaron la etapa de Compromiso dentro de esta iniciativa impulsada por UNICEF.

Durante las jornadas, los equipos técnicos provinciales y de UNICEF trabajaron junto a referentes municipales en el seguimiento de metas, el análisis de avances y la consolidación de estrategias vinculadas a la protección integral de derechos, la participación adolescente y el fortalecimiento de políticas públicas locales.

Asimismo, se informó que durante lo que resta de mayo y el mes de junio continuará el recorrido territorial en el resto de las localidades de la provincia que forman parte de MUNA, reafirmando el trabajo articulado entre Provincia, municipios y organismos internacionales para seguir generando herramientas concretas destinadas a la infancia y adolescencia chubutense.