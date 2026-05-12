Auxiliares de Educación: el Gobierno acordó una nueva pauta salarial con UPCN y ATE

El Gobierno del Chubut alcanzó este martes un acuerdo salarial con los gremios UPCN y ATE destinado a los auxiliares de la educación. El encuentro paritario, desarrollado en la sede de Vialidad Provincial, contó con la presencia de los ministros de Educación, José Luis Punta; de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi; el secretario de Trabajo, Nicolás Zárate y representantes de Economía.

Durante la audiencia, las autoridades provinciales presentaron un esquema de recomposición que fue aceptado por los representantes gremiales Christian Salazar (UPCN), Verónica Rosales y Jorge Ávila (ATE), aunque estos últimos manifestaron que la cifra resulta "insuficiente" ante el contexto actual.

Los detalles del aumento

El acta firmada establece una suba progresiva sobre el salario índice que se dividirá de la siguiente manera:

Mayo: 5% de aumento.

Junio: 4% de aumento.

Julio: 3% de aumento.

Asimismo, se acordó elevar el código de antigüedad (1125) del 4,5% al 5% a partir de este mes. Respecto a los trabajadores bajo la modalidad de monotributo, la oferta eleva sus remuneraciones a $720.000 en mayo, $750.000 en junio y $780.000 en julio.

Otro punto clave de la negociación fue la cancelación de seis cuotas pendientes del código 1287, las cuales se abonarán en tres tramos junto a los haberes de los próximos tres meses.

Recategorizaciones y expedientes

En respuesta a un reclamo histórico del sector, el Ejecutivo propuso un esquema para destrabar expedientes atrasados de recategorizaciones y cambios de agrupamiento. El plan consiste en agilizar la resolución de 30 expedientes mensuales durante un periodo de seis meses.

Además, se informó que dos expedientes específicos de recategorizaciones se finalizarán entre mayo y julio, con carácter retroactivo al mes de mayo de 2026. Tras la firma del acuerdo, ambas partes coincidieron en la necesidad de mantener abiertas las mesas paritarias para continuar abordando las problemáticas del sector auxiliar en el futuro.