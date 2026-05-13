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13 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel: se espera una jornada estable y sin ráfagas de viento

Se espera una jornada con cielo algo nublado y temperaturas que alcanzarán los 11°C. No hay probabilidades de precipitaciones y el viento se mantendrá calmo durante todo el día.
Por Redacción Red43

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De acuerdo a los datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional, este miércoles 13 de mayo se presentará en Esquel con condiciones climáticas estables y un leve ascenso de la temperatura hacia la tarde.

 

Durante la madrugada, el cielo estará parcialmente nublado con una temperatura mínima de 3°C y vientos leves provenientes del sector Oeste. Al llegar la mañana, el termómetro marcará un descenso ubicándose en los 2°C, manteniendo la nubosidad en la zona urbana.

 

Hacia la tarde, se espera el momento de mayor temperatura de la jornada, alcanzando una máxima de 11°C. El viento rotará levemente hacia el sector Sudoeste, manteniendo una velocidad de entre 7 y 12 km/h, sin presencia de ráfagas.

 

Finalmente, para la noche, la temperatura descenderá hasta los 8°C. El cielo continuará algo nublado y el viento volverá a predominar desde el sector Oeste, cerrando un miércoles sin probabilidades de lluvias para la región cordillerana.

 

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