El miércoles arranca congelado… y después cambia por completo

La mitad de semana comenzó otra vez con frío en la Comarca Andina. En varias zonas, el amanecer llegó con heladas, escarcha sobre autos y pasto blanco.

Según el pronóstico previsto para este miércoles 13 de mayo, la mañana se mantendrá muy fría, con temperaturas que partirán desde los -2° y viento leve desde el oeste. Sin embargo, hacia el mediodía el panorama cambia: el sol ganará protagonismo y la tarde tendrá condiciones mucho más agradables para actividades al aire libre.

Mañana típica de mayo

Después de varios días con mañanas frías y tardes relativamente estables, el clima vuelve a mostrar un escenario similar: gran amplitud térmica entre el amanecer y la tarde.

Durante las primeras horas el aire frío se hace sentir. La presencia de nubosidad parcial no impedirá igualmente la formación de heladas.

El viento permanecerá débil durante toda la jornada, sin ráfagas importantes y con circulación predominante del oeste y sudoeste.

Cómo seguirá el día

De acuerdo al pronóstico, la temperatura irá subiendo de manera gradual hasta alcanzar cerca de 11° por la tarde, con cielo algo nublado y buenas condiciones generales.

Para la noche volverá el descenso térmico, aunque sin cambios bruscos ni precipitaciones previstas.

La continuidad de jornadas estables también empieza a marcar la tendencia para lo que resta de la semana, con mañanas frías y tardes algo más agradables en buena parte de la Comarca Andina.

Sin alertas meteorológicas

Por el momento no existen alertas vigentes del Servicio Meteorológico Nacional para la región cordillerana de Chubut y Río Negro.

De todos modos, las bajas temperaturas matinales obligan a extremar cuidados en rutas y sectores con sombra, donde pueden aparecer zonas con humedad congelada durante las primeras horas.

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O.P.