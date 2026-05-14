Esquel: la Universidad del Chubut abre sus puertas con la Expo UDC 2026

La sede Esquel de la Universidad del Chubut (UDC) vive una jornada de intensa actividad con la realización de la Expo UDC 2026. El evento busca acercar a los jóvenes las diversas opciones de formación profesional que ofrece la institución en la cordillera, destacando el crecimiento de la matrícula y la adaptación de las carreras a las nuevas modalidades de cursada.

María Llorente, tutora del programa de asesoramiento y orientación de la UDC, explicó que la preparación comenzó hace meses con un contacto directo con las escuelas. "Invitamos específicamente a los últimos dos años de la secundaria. Tenemos la expectativa de recibir a delegaciones de Esquel y también de la zona, como Paso del Sapo, Cerro Centinela y Aldea Escolar", detalló.

La expo cuenta con stands informativos para cada una de las seis carreras que se dictan en la sede local. Además de la folletería, los asistentes pueden participar de juegos y charlas para conocer la salida laboral y el perfil de cada profesión.

Las carreras disponibles en la sede Esquel son:

Licenciatura en Enfermería (con título intermedio de Técnico/a).

Licenciatura en Terapia Ocupacional.

Tecnicatura en Redes y Telecomunicaciones.

Tecnicatura en Energías Renovables (la propuesta más reciente de la sede).

Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico.

Tecnicatura en Gestión de Información de la Salud.

Un punto clave resaltado por Llorente es la creciente virtualización de los contenidos, un factor que ha permitido que la universidad alcance los 5.000 estudiantes en sus cinco sedes provinciales. "Facilita mucho el acceso diario, aunque seguimos considerando que la práctica es fundamental; por eso ninguna carrera es totalmente virtual y todas mantienen instancias presenciales", aclaró.

A pesar de las medidas de fuerza docentes que afectan el normal dictado de clases en algunas escuelas secundarias, la organización destacó que muchos estudiantes se acercaron por su cuenta para no perder la oportunidad de asesorarse sobre su futuro académico.

Educación pública y gratuita

La Universidad del Chubut es una institución pública que depende del Gobierno Provincial, lo que garantiza que todas sus carreras sean totalmente gratuitas. La expo permanece abierta para personas de todas las edades que deseen retomar sus estudios o conocer las nuevas propuestas educativas de la región.







M.G