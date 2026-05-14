Chubut presentó su modelo de incentivo turístico en un congreso nacional

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, participó de manera virtual del Primer Congreso de Legislación Turística desarrollado en la ciudad de Villa de Merlo, provincia de San Luis, un espacio que convocó a referentes del turismo, legisladores y funcionarios de distintos puntos del país con el objetivo de intercambiar experiencias y analizar herramientas vinculadas al desarrollo e incentivo de inversiones turísticas.

La provincia estuvo representada por la subsecretaria de Turismo, Magalí Volpi. Asimismo, participó el intendente de Esquel, Matías Taccetta, quien expuso sobre los avances y proyectos turísticos que impulsa la localidad cordillerana.

Durante el encuentro, Chubut presentó los alcances de la Ley de Incentivo a la Inversión Turística, una política pública impulsada por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres que busca fortalecer y ampliar la oferta turística provincial mediante la generación de condiciones favorables para inversiones privadas en distintos destinos del territorio.

La normativa contempla beneficios e incentivos para proyectos turísticos estratégicos, promoviendo nuevas inversiones vinculadas a infraestructura, servicios, alojamientos y experiencias turísticas sustentables. En ese marco, desde la provincia se destacó que la herramienta ya comienza a mostrar resultados concretos, con iniciativas privadas en marcha que generan empleo, dinamizan las economías regionales y fortalecen el posicionamiento turístico de Chubut.

Además, se remarcó la importancia de generar espacios de intercambio federal para compartir experiencias de gestión y avanzar en políticas que permitan consolidar al turismo como motor de desarrollo económico y social en todo el país.

En ese sentido, se explicó que Chubut desarrolló formularios predeterminados y mecanismos simplificados que facilitan la presentación de documentación, permitiendo que inversores y emprendedores puedan avanzar de manera más ágil y clara en cada instancia del proceso, evitando dificultades burocráticas y brindando orientación sobre la gestión de los requisitos legales y administrativos solicitados.

Proyectos aprobados por casi 40 millones de dólares

Actualmente, la Provincia del Chubut cuenta con más de 10 proyectos aprobados y en estado de ejecución desde la implementación de la Ley. La mayoría de estas iniciativas están vinculadas a la construcción de nuevos establecimientos de alojamiento, así como a obras de refacción y modernización de infraestructura turística ya existente.

Además, se suman nuevos paradores de uso público y agencias de alquiler de vehículos. Los proyectos aprobados se encuentran emplazados en las localidades de Esquel, Puerto Madryn, Puerto Pirámides, Rada Tilly y Trelew y representan una inversión total de casi 40 millones de dólares.

Asimismo, se remarcó la importancia de generar espacios de intercambio federal para compartir experiencias de gestión y avanzar en políticas que permitan consolidar al turismo como motor de desarrollo económico y social en todo el país.

Desde el Gobierno del Chubut señalaron que la participación en este tipo de encuentros reafirma el compromiso de continuar trabajando de manera articulada con el sector privado y los municipios para promover un crecimiento turístico sostenible, competitivo y con oportunidades para todas las regiones de la provincia.







