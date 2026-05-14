El municipio intensifica la limpieza del arroyo Esquel para prevenir complicaciones por las lluvias

Luego de los trabajos que se vienen realizando desde hace varios meses con maquinaria sobre el cauce, actualmente las intervenciones se concentran en la limpieza general del sector, incluyendo el corte de sauces y desmalezamiento en zonas estratégicas como calle Magallanes, y en Costanera y Alberdi sobre el barrio Lennart Englund.

Estas acciones forman parte de un plan sostenido de recuperación y mantenimiento del arroyo, que busca optimizar el recorrido natural del agua.

Los trabajos son desarrollados por personal municipal de la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, y además se fortalecieron mediante la contratación de mano de obra adicional, lo que generó nuevos puestos laborales.

Desde el municipio se destaca el trabajo articulado con el Instituto Provincial del Agua (IPA), organismo que permite la intervención municipal sobre el cauce, dado que es una tarea conjunta clave para mejorar las condiciones del arroyo y anticiparse a futuras contingencias climáticas.

De esta manera, la gestión del intendente Matías Taccetta continúa impulsando acciones concretas para el ordenamiento ambiental, el cuidado de los espacios públicos y la planificación preventiva en beneficio de toda la comunidad.

