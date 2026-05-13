Desafío Capri: "La mente también se entrena", el mensaje de Huenú Mastronardi antes de la largada

En la previa de lo que será una de las competencias más convocantes de la región, el Desafío Capri suma una propuesta innovadora para los corredores. Este jueves, la psicóloga especializada en deporte Huenú Mastronardi encabezará un encuentro para reflexionar sobre las variables mentales que entran en juego al enfrentar una carrera de montaña.

La charla, denominada "¿En qué me desafía el Desafío Capri?", se realizará a las 20:00 horas en el Club Andino Esquel. La propuesta busca ir más allá de la técnica de carrera para indagar en las motivaciones personales y la preparación psicológica necesaria para contextos de alta exigencia.

Mastronardi, quien cuenta con una amplia trayectoria en la zona y actualmente reside en Trevelin, destacó que correr en montaña plantea escenarios muy distintos al asfalto. "El terreno siempre es diferente y eso nos enfrenta a la incertidumbre. La charla trata sobre cómo afrontamos la sorpresa y nos adaptamos a lo inesperado", explicó la profesional.

Para la especialista, el entrenamiento debe ser integral: "Así como nos preparamos física y nutricionalmente, es fundamental preparar la mente antes, durante y después de una carrera. El deporte te enseña destrezas y valores que luego aplicás en tu trabajo, en tu familia y en tus nuevos proyectos".

La psicóloga agradeció la apertura de Pablo Nahuelquir, organizador del evento, por sumar este espacio a la agenda oficial. Según Mastronardi, en el ámbito deportivo aún existen tabúes sobre la salud mental: "Muchos sienten que 'esto solo me pasa a mí', pero a todos nos están pasando cosas acá adentro todo el tiempo. La idea es poner estos temas sobre la mesa para disfrutar más de la carrera y crecer en este espacio".

El encuentro será presencial, pero debido a la gran cantidad de corredores que llegan de otras localidades, también se anunció que habrá una transmisión en vivo. Además de la intervención psicológica, la jornada contará con la participación de una nutricionista y se brindará la charla técnica específica de la competencia.

Huenú Mastronardi también detalló su metodología de trabajo actual, la cual se aleja del consultorio tradicional. "Trabajo al aire libre y con otros estímulos que ayudan a explorar lo que necesitamos de otra manera", señaló. Su enfoque incluye observaciones en terreno durante entrenamientos y competencias, trabajando codo a codo con los entrenadores.

Quienes deseen contactarla para asesoramiento personalizado (presencial u online) pueden hacerlo a través de su Instagram @huenu.mastronardi o al teléfono 2945-696979.