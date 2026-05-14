El Ceferino, como nunca lo viste: en los ojos de un ciclista local

14 de Mayo de 2026
sociedad |
El Barrio Ceferino es uno de los más particulares de la ciudad de Esquel.
No es el único con curvas y subidas, pero si de los que más ha crecido en forma laberíntica, con escaleras y una vista privilegiada de los cerros nevados.
Marcos Catalán es ciclista, mecánico también de bicicletas y viene dejando registro de sus caminos en video.
Los recorridos del barrio conectan con los pinares camino a Trevelin, una bajada larga, llamativa y retorcida para quien la ve por primera vez.
Los deportes de montaña tienen la posibilidad de mostrar y disfrutar caminos y paisajes únicos, y que a veces están más cerca de lo que creíamos.
Y si tu bicicleta no se aguanta un camino así, está Catalán para repararla.
SL
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