El Ceferino, como nunca lo viste: en los ojos de un ciclista local

El Barrio Ceferino es uno de los más particulares de la ciudad de Esquel.

No es el único con curvas y subidas, pero si de los que más ha crecido en forma laberíntica, con escaleras y una vista privilegiada de los cerros nevados.

Marcos Catalán es ciclista, mecánico también de bicicletas y viene dejando registro de sus caminos en video.

Los recorridos del barrio conectan con los pinares camino a Trevelin, una bajada larga, llamativa y retorcida para quien la ve por primera vez.

Los deportes de montaña tienen la posibilidad de mostrar y disfrutar caminos y paisajes únicos, y que a veces están más cerca de lo que creíamos.

Y si tu bicicleta no se aguanta un camino así, está Catalán para repararla.

SL