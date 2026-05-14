El Ministerio Público Fiscal convoca a concurso para un cargo administrativo en Esquel

El Ministerio Público Fiscal de la Provincia del Chubut lanzó oficialmente la convocatoria a un Concurso Público de Antecedentes y Oposición para cubrir un cargo de Auxiliar Administrativo con asiento en la ciudad de Esquel. La vacante se genera tras la designación de la anterior auxiliar en un nuevo cargo dentro de la Oficina Única del Ministerio Público Fiscal (OFUMPF).

El concurso es abierto a la comunidad y establece un riguroso cronograma de evaluación que combina instancias virtuales y presenciales, bajo la supervisión de una comisión evaluadora presidida por la Dra. María Bottini.

Inscripción

Los interesados deberán realizar la inscripción exclusivamente de forma virtual a través de la plataforma JUSNextCloud.

Fechas de inscripción: 22, 23 y 24 de junio de 2026.

Formulario online: Disponible en el enlace oficial de la página del Ministerio Público Fiscal al momento de la apertura. Enlace del Formulario.

Instancias de examen

El proceso de selección consta de dos etapas principales:

Examen Escrito (Virtual): Se realizará el 29 de julio de 2026 a través del Aula Virtual del Poder Judicial. Los postulantes admitidos recibirán un usuario y clave previo al examen. La prueba tendrá un puntaje máximo de 30 puntos (se requieren al menos 17 para aprobar) y una duración de 90 minutos.

Exposición Oral y Entrevista: Los días 30 y 31 de julio de 2026. A esta instancia solo accederán los 30 mejores puntajes que hayan aprobado el examen escrito.

Es responsabilidad de cada concursante garantizar la conectividad, el funcionamiento de la cámara y el micrófono durante la evaluación virtual.

Requisitos para postularse

Para participar del concurso, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos básicos:

-Ser argentino nativo o por opción.

-Tener más de 18 años.

-Poseer título secundario completo (Polimodal o similar).

-Residir en Esquel o en un radio no mayor a 70 km (dentro de la misma circunscripción).

Documentación necesaria para la inscripción digital:

-Copia de DNI y Currículum Vitae.

-Certificado de Antecedentes Penales (Nacional) y Judiciales (Provincial - RAP).

-Informe de Alimentantes Morosos (RAM).

-Certificado de domicilio expedido por la Policía.

-Para mayor información y acceso a la normativa vigente (Disposición N° 053/26), los interesados pueden consultar la página oficial del Ministerio Público Fiscal de Chubut.











M.G