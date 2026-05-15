Esquel: se espera un viernes mayormente nublado y con temperaturas bajas

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes en Esquel una jornada marcada por la nubosidad y el aire fresco, típica de la temporada otoñal en la cordillera. A pesar del cielo cubierto, se descarta la presencia de lluvias a lo largo de todo el día.

El pronóstico detallado:

Madrugada: El día comenzará con el cielo mayormente nublado y una temperatura de 4°C. Los vientos soplarán desde el Oeste a una velocidad de entre 13 y 22 km/h.

Mañana: Se espera la temperatura más baja de la jornada, descendiendo hasta 1°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y el viento disminuirá su intensidad (7 a 12 km/h).

Tarde: Será el momento de la "máxima", alcanzando los 9°C. El cielo volverá a estar mayormente nublado y el viento rotará hacia el Sudoeste, incrementando su velocidad hasta los 31 km/h.

Noche: Para el cierre del viernes, se prevé un descenso de temperatura hasta los 2°C con nubosidad parcial. El viento predominante será del sector Sur, manteniendo ráfagas constantes de entre 23 y 31 km/h.

Sin probabilidad de lluvias durante todo el viernes, el factor principal a tener en cuenta será el abrigo, especialmente durante la mañana y la noche, cuando la sensación térmica sea más baja debido a la rotación del viento hacia el sur.