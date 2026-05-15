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Por Redacción Red43

Esquel: se espera un viernes mayormente nublado y con temperaturas bajas

El reporte del Servicio Meteorológico Nacional descarta lluvias para hoy, pero advierte sobre el descenso de temperatura hacia la noche con vientos provenientes del sector sur.
Por Redacción Red43

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El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes en Esquel una jornada marcada por la nubosidad y el aire fresco, típica de la temporada otoñal en la cordillera. A pesar del cielo cubierto, se descarta la presencia de lluvias a lo largo de todo el día.

 

El pronóstico detallado:

Madrugada: El día comenzará con el cielo mayormente nublado y una temperatura de 4°C. Los vientos soplarán desde el Oeste a una velocidad de entre 13 y 22 km/h.

 

Mañana: Se espera la temperatura más baja de la jornada, descendiendo hasta 1°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y el viento disminuirá su intensidad (7 a 12 km/h).

 

Tarde: Será el momento de la "máxima", alcanzando los 9°C. El cielo volverá a estar mayormente nublado y el viento rotará hacia el Sudoeste, incrementando su velocidad hasta los 31 km/h.

 

Noche: Para el cierre del viernes, se prevé un descenso de temperatura hasta los 2°C con nubosidad parcial. El viento predominante será del sector Sur, manteniendo ráfagas constantes de entre 23 y 31 km/h.

 

Sin probabilidad de lluvias durante todo el viernes, el factor principal a tener en cuenta será el abrigo, especialmente durante la mañana y la noche, cuando la sensación térmica sea más baja debido a la rotación del viento hacia el sur.

 

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