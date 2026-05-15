Conmoción en Sarmiento: un niño fue golpeado al intentar defender a su madre de una agresión

Un grave caso de violencia familiar y de género sacude a la localidad de Sarmiento. Un niño resultó herido tras intervenir en una agresión para proteger a su madre, quien estaba siendo atacada por su entonces pareja. El hecho se conoció este lunes tras una audiencia judicial donde se formalizó la investigación contra el acusado, quien se encuentra tras las rejas desde enero.

De acuerdo con la investigación fiscal, el ataque más severo tuvo lugar el pasado 11 de enero. En el interior de la vivienda familiar, el hombre de 26 años comenzó a agredir a la mujer con golpes de puño. Ante la violencia de la situación, uno de los hijos de la víctima intentó interceder para frenar el ataque, pero terminó recibiendo también la violencia del agresor.

Este episodio fue el detonante para que la mujer radicara la denuncia formal, lo que derivó en la detención inmediata del sospechoso el día 13 de enero bajo la medida de prisión preventiva.

Un historial de violencia

La audiencia de apertura de investigación reveló que este no fue un hecho aislado. La Fiscalía presentó cargos por una serie de actos violentos ocurridos entre mayo de 2025 y enero de 2026:

Mayo de 2025: El imputado habría agredido físicamente a la mujer durante una discusión, causándole lesiones leves.

Diciembre de 2025: En vísperas de Año Nuevo, el hombre presuntamente la amenazó de muerte.

Enero de 2026: El ataque final donde resultó herido el menor de edad.

El Ministerio Público Fiscal busca procesar al detenido como autor de lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género. Asimismo, se le imputan cargos por amenazas simples y amenazas agravadas por el uso de arma.

La Justicia mantiene al agresor en prisión preventiva mientras se recolectan las pruebas finales, dada la gravedad de los hechos y la vulnerabilidad de los menores que presenciaron y sufrieron las agresiones.





