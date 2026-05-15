El frío sigue firme, pero el fin de semana trae tardes ideales

El otoño sigue mostrando su versión más típica en la Comarca Andina: mañanas muy frías, pasto blanco al amanecer y tardes que invitan a aprovechar el sol antes de que vuelva a bajar rápido la temperatura.

Después de varios días con tiempo estable, el pronóstico mantiene la misma tendencia para este viernes y el fin de semana, sin lluvias a la vista y con jornadas que irán alternando entre heladas intensas temprano y tardes bastante más amigables.

Viernes con nubosidad y aire frío desde temprano

Este viernes arrancó con temperaturas cercanas a los -2° en distintos sectores de la Comarca Andina. La mañana tendrá cielo algo nublado y poco viento, aunque el frío se hará sentir.

Con el correr de las horas aumentará algo la nubosidad, sobre todo hacia la tarde y noche, pero sin precipitaciones previstas.

La máxima rondará los 11°, con viento del oeste moderado durante la tarde.

El sábado arranca congelado

El sábado aparece como el día más frío del fin de semana durante las primeras horas. El pronóstico anticipa temperaturas de hasta -3° al amanecer y condiciones ideales para nuevas heladas.

Sin embargo, el cielo se mantendrá mayormente despejado y la tarde volverá a mostrar un escenario mucho más agradable, con máximas cercanas a los 11° y viento leve.

Será uno de esos días típicos de mayo en la Comarca: mucho abrigo temprano y mesas al sol después del mediodía.

Un domingo más agradable y con más sol

Para el domingo se espera la jornada más estable del fin de semana. El cielo permanecerá despejado prácticamente durante todo el día y la temperatura podría alcanzar los 14° por la tarde.

Las mañanas seguirán frías, con registros cercanos a los -2°, aunque el ambiente se sentirá más agradable a medida que avance el día.

El poco viento previsto también ayudará a que las tardes se disfruten más en plazas, ferias, senderos y espacios abiertos de la Comarca Andina.

Sin lluvias ni alertas

Por el momento no hay alertas meteorológicas vigentes para la zona cordillerana de Chubut y Río Negro.

El escenario más importante seguirá siendo el frío de madrugada y mañana, por lo que recomiendan circular con precaución en sectores húmedos o con sombra, especialmente temprano.

📸 ¿Cómo está el clima en tu localidad? Podés enviar tu foto o comentario al WhatsApp de Red43 Comarca Andina: 2945 58-4080. Y si querés que tu mirada ayude a mostrar cada rinconcito de la Comarca Andina en estas notas, también podés compartirnos tus fotos del día.

O.P.