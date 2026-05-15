-2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 15 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43Sistema penal
15 de Mayo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

¿Prisión preventiva o condena? Las diferencias que debés conocer sobre el sistema penal

Aunque en ambos casos la persona está privada de su libertad, los objetivos son opuestos. De la presunción de inocencia a la búsqueda de resocialización: cómo funciona el encierro en cada etapa del juicio.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

A menudo, en el lenguaje cotidiano, se utiliza el término "prisión" de manera genérica. Sin embargo, en el ámbito judicial, estar tras las rejas puede responder a dos estatus legales opuestos: la prisión preventiva y la ejecución de la pena. Comprender esta distinción es clave para seguir el curso de las causas penales que conmueven a la comunidad.

 

El estatus legal: ¿Inocente o culpable?

 

La diferencia más profunda radica en la presunción de inocencia.

 

Prisión Preventiva: La persona es, ante la ley, inocente. Se dicta cuando el proceso sigue abierto, la investigación no ha terminado o la sentencia aún no está firme.

 

Ejecución de la Pena: El juicio ya concluyó, los recursos de apelación fueron agotados y existe una sentencia firme. La persona ya ha sido declarada culpable.

 

¿Cuál es el objetivo del encierro?

 

Un "seguro" procesal: La prisión preventiva no busca castigar. Es una medida cautelar excepcional. Su única función es garantizar que el acusado no se fugue y que no entorpezca la investigación (por ejemplo, amenazando testigos o destruyendo pruebas). Es una herramienta para asegurar que el juicio se pueda realizar.

 

La resocialización: La pena, en cambio, tiene un fin punitivo y resocializador. Busca que el condenado comprenda la gravedad de sus actos y adquiera herramientas para reincorporarse a la sociedad.

 

El sistema de vida en la cárcel

 

El régimen cotidiano también varía según la condición del interno:

 

Régimen de progresividad: Quien cumple una condena transita una "escalera" de etapas (observación, tratamiento, prueba). Según su conducta y el tiempo transcurrido, puede acceder a beneficios como salidas transitorias o libertad condicional.

 

La situación del procesado: Quien está en preventiva no participa de estas etapas porque técnicamente sigue siendo inocente. Su encierro se fija por períodos acotados y se revisa periódicamente. En muchos casos, si el riesgo procesal disminuye, la preventiva puede reemplazarse por medidas más leves, como el arresto domiciliario.

 

¿Cuándo se aplican?

 

Para que un juez dicte la preventiva, la Fiscalía debe demostrar que hay elementos firmes para creer que el imputado es el autor del hecho, que la futura pena sería de cumplimiento efectivo y que existe un riesgo real de que la investigación fracase si el sujeto permanece en libertad.

 

Por el contrario, para la ejecución de la pena, solo se requiere que el proceso judicial haya finalizado en todas sus instancias y se haya establecido el tiempo exacto que el culpable deberá permanecer en prisión.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 QEPD: María Irene "Marita" Aguado
2
 “Me estoy muriendo, manden un helicóptero”: el grito de agonía de un marinero que nadie escuchó
3
 Del ovillo a las maquinas: todo para la costura local en CMC
4
 Independiente de Esquel ante Frontera de Lago Puelo, la Gran Final del Fútbol Cordillerano
5
 Pachu Game, el lugar de las infancias de Esquel que hoy mantiene viva la ilusión del Mundial
1
 El acusado por rituales sexuales y trata en Bariloche ya no estará en prisión común
2
 Cayó un avión en el océano y sobrevivieron los once: la balsa de un milagro
3
 Profunda tristeza: el corazón de Nathalia no resistió y se apagó para siempre
4
 Recuperaron en Esquel un auto robado tras una estafa por redes sociales
5
 Provincia realizó en Aldea Epulef una jornada para fortalecer derechos sociales
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -