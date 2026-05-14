Moda, alquiler y beneficios: las novedades de Feme en Esquel

Yanina Bernales, dueña de Feme, contó las novedades que incorporó el local de ropa de fiesta ubicado en Sarmiento 583, casi Rivadavia, donde trabaja desde hace dos años ofreciendo vestidos, monos y prendas para distintos tipos de eventos.

“Mi local es solo de vestidos de fiesta, ropa de fiesta, monos, blusitas, todo lo que tiene que ver con ir a una fiesta, un evento”, explicó.

Además de prendas de gala, Bernales destacó que también cuentan con opciones más informales. “Tenemos las dos cosas, tenemos de gala y un poquito más informal, por cierto si vas a un asado te pones un jean con una remetida linda, también tenemos para ofrecerte”, señaló.

Una de las incorporaciones más recientes es el alquiler de vestidos de fiesta, una propuesta que comenzó hace aproximadamente tres meses. “Está buena la posibilidad de comprarlo o de alquilarlo. Eso está bueno y está funcionando”, afirmó. En ese sentido, agregó: “Mucha gente no puede comprar, aunque quiera, no puede comprar un vestido para una noche”.

Bernales reconoció que al principio dudó en sumar esta modalidad por el cuidado que requieren las prendas. “Yo en un comienzo dije va a ser solo venta, porque imagínate que es algo muy delicado como para alquilarlo”, comentó. Sin embargo, explicó que encontró la forma de implementarlo: “Hay maneras de alquilar y que te los devuelvan bien, o si no bueno, se cobra una penalidad”.

Otra de las propuestas que lanzaron recientemente es una alianza con la emprendedora local dedicada a la organización y decoración de eventos, Quimera Eventos. “Si la contratan a ella para el evento, nosotros les hacemos un 20% descuento en la compra del vestido de la cumpleañera, de la familia, de los que quieran”, indicó.

Sobre el contexto actual, Bernales aseguró que es importante buscar alternativas para sostener el comercio local. “Entre todos nos vamos sumando y ayudando un poco al comercio. Sí, sí, la verdad es que hay que innovar, hacer cosas distintas y buscarle la manera”, expresó.

También adelantó que próximamente Feme se mudará a un nuevo espacio. “Ahora próximamente nos vamos a mudar a un local más grande, más cómodo, más céntrico”, anunció, e invitó a seguir las novedades a través de las redes sociales en @femeesquel.

El local trabaja con talles desde S hasta XL y XXL, según la prenda, y ofrece además arreglos sin costo en la compra de vestidos de fiesta. “Si te quedó corto, largo, se puede acomodar, la modista también los achica, los toma, los agranda un poquito”, explicó.

Feme atiende de lunes a sábado, de 10:30 a 12:30 y de 17:00 a 20:00 hs. Quienes no puedan asistir en esos horarios pueden coordinar una cita a través de Instagram.

R.G.