Con un refugio renovado, el Club Slalom se prepara para el invierno en La Hoya

Con vistas al inicio de la temporada invernal en el Centro de Actividades de Montaña La Hoya, el Club Slalom se prepara con grandes novedades y una profunda renovación estructural. Desde el refugio ubicado estratégicamente en la base de la montaña, la comisión directiva trabaja para recibir a los socios del club con instalaciones totalmente modernizadas.

El presidente de la institución, Marcos Knobel, quien asumió la conducción la temporada anterior —período en el que desgraciadamente no se pudo esquiar—, detalló el esfuerzo volcado en el histórico edificio: “Ya empezamos con la reforma del refugio y hemos hecho unos cuantos avances, tanto en el exterior como en el interior y en el funcionamiento. La verdad que ha quedado muy lindo, estamos muy contentos. Muy funcional, muy calentito y muy práctico”.

La propuesta deportiva y recreativa del Club Slalom para este año está definida y comenzará formalmente en coincidencia con el receso invernal. “Vamos a ofrecer, como todos los años, la temporada completa. Estaríamos arrancando el 14 de julio con las vacaciones de invierno”, precisó Knobel.

Para que cada familia pueda elegir la opción que mejor se adapte a sus tiempos y presupuesto, el club diseñó dos modalidades de cursada para este invierno. La primera de ellas es la Temporada Completa, que ofrece una cobertura total al abarcar el dictado intensivo durante las vacaciones de invierno y el posterior seguimiento todos los fines de semana subsiguientes hasta el 30 de septiembre. Por otro lado, para quienes prefieren una alternativa más acotada de post-temporada, se encuentra disponible la Escuela de Fines de Semana, una opción ideal estructurada exclusivamente para asistir los días sábados y domingos.

Knobel hizo especial hincapié en el rol social y educativo del club en los tiempos actuales, buscando que la montaña sea un espacio de desconexión digital para los más jóvenes. “El objetivo es que el padre mande al chico a la montaña, que la conozca independientemente de aprender a esquiar; que la pase bien en un lugar donde esté seguro y calentito. Por eso la importancia de tener el refugio en la base para que el padre se quede tranquilo", reflexionó el dirigente, y aseguró: "Vamos a tener un plantel de gente excelente para depositar la confianza en nosotros. El chico va a aprender, va a estar contenido, cuidado y va a bajar contento a su casa haciendo una actividad maravillosa al aire libre, algo que hoy hace tanta falta por el tema de la tecnología, que es un mal necesario”.

Una de las grandes apuestas de la comisión para este invierno es derribar el mito de que el esquí es una actividad exclusiva para niños o expertos. Con la llegada de nuevas familias a la región, el club diseñó una propuesta específica para los más grandes. “Invitamos a que se acerquen, tenemos una escuela de adultos muy interesante con dos profesores para que aprendan y empiecen a conocer este deporte, que es bastante accesible en los precios”, subrayó.

Finalmente, conscientes del complejo contexto económico actual, las autoridades del Club Slalom gestionan herramientas comerciales para aliviar el bolsillo de las familias de Esquel y Trevelin. En ese sentido, Knobel adelantó que la semana que viene lanzarán planes de financiación: “Estamos hablando con el Banco Provincia y el Banco Francés para ver si podemos financiar un poco con tarjeta las escuelas y hacerlo más accesible a toda la comunidad”.





M.G