Un esquelense intentó robar un celular con un revólver en El Bolsón y terminó preso

Un joven de 26 años oriundo de Esquel fue detenido este sábado por la mañana en la localidad rionegrina de El Bolsón, luego de protagonizar un violento intento de asalto con un arma de fuego. El hecho ocurrió en inmediaciones de la Plaza Primer Maestro y derivó en un rápido operativo cerrojo que permitió la captura del sospechoso y el secuestro del revólver utilizado.

El episodio se registró cerca de las 11:57 horas sobre la Avenida Sarmiento, entre las calles Ulieldín y Ameghino. Según informó el subcomisario Víctor Escobar, la intervención policial se activó de inmediato gracias al llamado de un vecino al sistema de emergencias 911 que alertó sobre el robo en proceso.

Al arribar el primer patrullero al lugar, los efectivos se entrevistaron con el damnificado. La víctima relató que caminaba junto a un amigo cuando fueron interceptados por dos hombres con intenciones de robo.

De forma imprevista, uno de los delincuentes extrajo un arma de fuego de entre sus prendas, apuntó directamente a la víctima y le exigió la entrega de su teléfono celular. Lejos de amedrentarse, el joven asaltado comenzó a forcejear cuerpo a cuerpo con el ladrón, una arriesgada maniobra que terminó frustrando el robo y obligó a los sospechosos a escapar corriendo de la escena.

“Uno de los sujetos le exhibe un arma de fuego tipo revólver manifestando que era un robo y se produce un forcejeo entre la víctima y el autor del hecho”, detalló el subcomisario Escobar sobre el tenso momento.





Con la descripción física y de vestimenta aportada por los damnificados, el personal de la Comisaría 12° de El Bolsón desplegó un rastrillaje por los sectores aledaños. A las pocas cuadras, en cercanías del edificio del CEM N° 48, los uniformados lograron interceptar y demorar al principal sospechoso.

Posteriormente, al reconstruir la ruta de escape del delincuente, los agentes realizaron una minuciosa inspección y lograron hallar el arma utilizada: un revólver calibre .32 que se encontraba oculto dentro de un nicho de gas a una cuadra del lugar de la detención. “El arma no tenía ningún tipo de proyectil”, precisó el jefe policial rionegrino.



Tras ingresar las huellas y los datos a los sistemas interprovinciales, las autoridades confirmaron que el detenido tiene 26 años, es oriundo de Esquel y cuenta con un frondoso prontuario por delitos contra la propiedad.

Incluso, el subcomisario Escobar confirmó que el joven chubutense ya estaba en la mira de la Brigada de Investigaciones de la Comarca Andina: “Esta persona estaba siendo investigada también por un hecho similar, un robo con arma de fuego ocurrido anteriormente”, concluyó. El imputado quedó alojado en la Alcaidía a disposición de la Fiscalía de turno de la provincia de Río Negro.



