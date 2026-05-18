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Por Redacción Red43

Junta Vecinal del barrio Los Sauces: Oficializan la nueva comisión directiva

La Municipalidad de Esquel, a través de la Secretaría General de Intendencia, formalizó la conformación.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel, a través de la Secretaría General de Intendencia, formalizó la conformación de la nueva Junta Vecinal del barrio Los Sauces, en el marco del fortalecimiento de la participación comunitaria y el trabajo conjunto con los vecinos de la ciudad.

 

El secretario general de Intendencia, Juan Ripa, hizo entrega de la resolución firmada por el intendente Matías Taccetta, mediante la cual quedó oficialmente designada la nueva comisión directiva que representará al barrio.

 

Desde el municipio, se destacó la importancia de promover espacios de organización vecinal que permitan dar respuestas a los vecinos, impulsar proyectos y fortalecer el vínculo entre la comunidad y el estado municipal.

 

La nueva comisión quedó conformada por Miriam Karina Zapata como presidenta; Maricel Nanci Jaramillo como vicepresidenta; Manuel Antonio Prado como secretario; Nidia Isabel Salguero Alvite como tesorera; Marta Noemí Pallalef como revisora de cuentas; Juana Emiliana Pallañanco, Ileana Muriel Manrique y Alejandra Patricia Cirilo como vocales titulares; y Alejandra Urrutia junto a Cristian David Fernández como vocales suplentes.

 

El acompañamiento a las juntas vecinales forma parte de una política de gestión orientada a consolidar la participación ciudadana, fortalecer el desarrollo barrial y brindar herramientas para que Esquel continúe creciendo con representación en todos los sectores de la ciudad.

 

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