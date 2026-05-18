Hallaron a un hombre fallecido en el barrio Ceferino

El personal policial tomó intervención alrededor de las 8.40 en una de las arterias del barrio Ceferino, tras recibir un llamado que alertaba sobre una persona tendida en el suelo. Al llegar al lugar, los efectivos identificaron al hombre, quien se encontraba en una situación de vulnerabilidad social y padecía un cuadro de alcoholismo crónico.

El jefe de la dependencia, comisario Emir Azócar, explicó los detalles del procedimiento y las causas que desencadenaron el trágico desenlace. "Se requirió la ambulancia del hospital y lo trasladaron al nosocomio, y en el nosocomio se determina el fallecimiento de la persona", señaló la autoridad policial sobre los primeros auxilios brindados en el lugar.

La rigurosidad climática de la zona se sumó como un agravante determinante para el estado general de la víctima. "En el contexto de las bajas temperaturas que hemos tenido y de la situación en la que fue hallado, con una historia clínica con una situación adversa de salud, es lo que derivó en esta situación de que resultara en fallecimiento esta persona", detalló Azócar, agregando que el frío extremo de las últimas noches fue un factor concluyente junto con su patología de base.

EBW