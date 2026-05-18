Esquel: abrieron la investigación por tentativa de homicidio tras un ataque con arma blanca

La Justicia de Esquel formalizó el inicio de una investigación penal preparatoria contra una mujer imputada por el delito de homicidio en grado de tentativa. Se la acusa de haber atacado ferozmente con un arma blanca en la zona del cuello a un hombre de su círculo de amistades, en un episodio de extrema violencia que colocó a la víctima en riesgo inminente de muerte.

El caso es llevado adelante por el fiscal general Fidel González y el procurador de fiscalía Ismael Cerda. De acuerdo con la reconstrucción preliminar efectuada por el Ministerio Público Fiscal, el violento ataque se desencadenó en el interior de una vivienda luego de una reunión social en la que los presentes habían consumido abundantes bebidas alcohólicas.

Durante el desarrollo de la audiencia de apertura de investigación y control de detención, el juez penal interviniente validó de forma completa el procedimiento policial. El magistrado declaró legal la captura de la mujer bajo la figura jurídica de cuasi flagrancia, la cual se aplica cuando el sospechoso es perseguido, individualizado o señalado por testigos inmediatamente después de haberse cometido el delito.

A su turno, la defensa técnica de la imputada rechazó de forma categórica la plataforma fáctica y la versión de los hechos presentada por los fiscales. El defensor argumentó que la mujer no actuó con fines criminales directos y alegó que ella también presenta diversas escoriaciones y heridas en su cuerpo, producto del mismo altercado. Ante esto, solicitaron formalmente al tribunal que se le practique una revisión médica forense exhaustiva para constatar y certificar la gravedad de sus lesiones.

Al momento de dirimir la medida de coerción y definir la situación procesal de la acusada mientras avanza la recolección de pruebas, la Fiscalía y la defensa arribaron a un acuerdo consensuado.

Evaluando las características particulares del legajo y con el fin de morigerar los riesgos procesales, el juez resolvió dictar el arresto domiciliario por el plazo de 30 días para la imputada. Por razones operativas y de resguardo, la medida restrictiva de la libertad se hará efectiva en un domicilio fijado en la localidad de José de San Martín. Durante este mes de plazo, el equipo del Ministerio Público Fiscal continuará reuniendo testimonios y pericias esenciales para el esclarecimiento definitivo del hecho.