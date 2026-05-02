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Por Redacción Red43

Encontraron sano y salvo al joven buscado en Trevelin

Tras un arduo operativo desde el jueves, que incluyó el recorrido de distintas zonas de montaña, donde finalmente fue encontrado hoy.
Por Redacción Red43

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Con un despliegue de más de 50 personas y el uso de tecnología avanzada, el operativo que comenzó el viernes para localizar a un joven vecino, finalizó hoy.

 

El joven había sido visto por última vez el jueves al mediodía cuando salió a realizar una caminata de varias horas en el sector de la Ruta 34, pero no regresó a su hogar.

 

En la jornada de hoy sábado, Defensa Civil logró detectar sus señas de humo en un lugar de altura, pudiendo darle rescate.

 

SL

 

 

 

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