Encontraron sano y salvo al joven buscado en Trevelin

Con un despliegue de más de 50 personas y el uso de tecnología avanzada, el operativo que comenzó el viernes para localizar a un joven vecino, finalizó hoy.

El joven había sido visto por última vez el jueves al mediodía cuando salió a realizar una caminata de varias horas en el sector de la Ruta 34, pero no regresó a su hogar.

En la jornada de hoy sábado, Defensa Civil logró detectar sus señas de humo en un lugar de altura, pudiendo darle rescate.

SL