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Por Redacción Red43

Encontraron en Trelew al "Loco" Cárdenas

Era intensamente buscado desde el pasado 16 de marzo, cuando se fugó de un consultorio.
Por Redacción Red43

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La División Policial de Investigaciones (DPI) de Trelew llevó adelante este sábado por la mañana dos allanamientos en el marco de una causa por hurto agravado, que culminaron con la detención de Darío Cárdenas, alias “El Loco”, sobre quien pesaba un pedido de captura vigente.

 

 

El procedimiento se realizó alrededor de las 8:00 horas de este 2 de mayo. En uno de los domicilios intervenidos, ubicado sobre calle Mamet, en el barrio Menfa, el personal policial logró localizar y detener al prófugo.

 

 

Cárdenas era intensamente buscado desde el pasado 16 de marzo, cuando se fugó de un consultorio ubicado en la intersección de las calles Belgrano N° 612 y Chile, en la ciudad de Trelew, situación que había motivado un amplio operativo de búsqueda por parte de las fuerzas de seguridad.

 

 

Desde el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía del Chubut destacaron el trabajo coordinado de la DPI, que permitió dar con el prófugo y avanzar en la investigación en curso.

 

 

El detenido quedó a disposición de la Justicia y será sometido a las audiencias correspondientes en las próximas horas.

 

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